Poljoprivrednici koji blokiraju Ibarsku magistralu: Niko nema mandat da pregovora u naše ime

Više udruženja proizvođača mleka, povrtara, voćara i ratara, posle zajedničkog sastanka koji su održali na blokadi Ibarske magistrale u selu Mrčajevci kod Čačka, saopštili su danas da niko nema mandat da pregovora u njihovo ime o zahtevima koje su pre početka blokade uputili Vladi Srbije, kao i da imaju nove zahteve.

„Očekujemo i već imamo informacije da će režimska udruženja i predstavnici vlasti pokušati da pokrenu pregovore bez našeg ovlašćenja, ali poručujemo da na takve pokušaje manipulacije nećemo pristati“, navedeno je u saopštenju poljoprivrednih proizvođača koji su u protestu.

Oni su dodali da posle pet dana blokade Ibarske magistrale i drugih puteva, njihovi novi zahtevi su da se hitno stopira kompletan uvoz svih poljoprivrednih proizvoda i da se država obaveže da otkupi postojeće viškove u robne rezerve, kako bi se što pre stabilizovalo i regulisalo tržište.

Takođe traže da se posle stabilizacije tržišta i vraćanja ekonomski opravdanih cena poljoprivrednih proizvoda uvedu kvote, kao i obavezne inspekcijske analize svih poljoprivrednih proizvoda na graničnim prelazima.

Poljoprivrednici traže i „momentalno“ rešavanje problema otkupa mleka za sve proizvođače kojima je otkup obustavljen, uz obavezu otkupljivača da hitno nastave preuzimanje svih količina.

Zahtevaju i utvrđivanje odgovornosti i sankcije za sva lica koja su svojim delovanjem učestvovala u urušavanju primarne poljoprivredne proizvodnje, čime su direktno ugrozili egzistenciju poljoprivrednika.

Blokada, koju organizuju čačansko poljoprivredno udruženje „Šajkača“ i kraljevačko Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, počela je u sredu, 11. februara u 13.00 časova i od tada traje neprekidno, bez incidenata.

Udruženja su juče saopštila da ih poslednja dva dana pozivaju pripadnici policije i Bezbednosno informativne agencije i zahtevaju da uklone traktore sa blokade magistrale, preteći im prekršajnim kaznama.

