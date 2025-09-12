Poljoprivrednici najavili protest za 15. septembar ispred zgarde Vlade i Skupštine Vojvodine

Poljoprivrednici šest udruženja u Srbiji najvili su danas da će započeti protest u ponedeljak, 15. septembra u podne, traktorima ispred zgrade Vlade i Skupštine Vojvodine zbog neispunjenih ranijih zahteva o gorivu, kreditima, berzi i dugovima prema Penzijsko-invalidskom fondu (PIO).

Predsednik Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, Goran Filipović, rekao je agenciji Beta da su neispunjenim zahtevima iz ranijih dogovora sa Ministarstvom poljoprivrede, dodali i zahtev o pomoći od 300 evra po hektaru za registrovane ratarske i voćarske zasade u sistemu e-agrara.

Protest će, kako je naveo, početi u podne i trajaće jedan dan, a u slučaju da im država ne ispuni zahteve u roku od deset dana, nastaviće proteste, a pozvali su i građane da ih podrže.

Odluku o protestu doneli su sinoć, na zajedničkom sastanku tog uduženja, sa udruženjma Dolovački paori i Banatska crnica, Savezom udruženja poljoprivrednika Banata, Udruženjem poljoprivrednika Aradac i Udruženjem poljoprivrednika Srbobran.

Filipović je rekao da je stanje u poljoprivredi neizdrživo i da je suša uništila od 50 do 100 odsto roda kukuruza i soje, kao i drugih usevća i voća, a da Ministarstvo poljoprivrede „ćuti“.

„Tri godine čekamo na ispunjenje zahteva o uređenju robne berze, oslobođenju goriva od posebnog poreza – akcize, rešavanju problema sa ogromnim dugovima PIO fondu, a nema ni obećanih povoljnih kredita sa jedan odsto kamate, kao ni pomoći zbog suše“, rekao je Filipović.

Istakao je da je Hrvatska pojedninim županijama dala pomoć zbog suše, a da je i Rumunija prošle godine pomogla njenim poljoprivrednicima da smanje štetu od suše.

Filipović je rekao da je poseban bes kod poljoprivrednika izazvala informacija da su preduzeća koja grade objekte za međunarodnu izložbu EXPO oslobođena akcize na gorivo.

Istakao je i da poljoprivrednici više neće započinjati razgovore sa resornim ministarstvom jer ne poštuje dogovor.

(Beta)

