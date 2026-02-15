Poljoprivrednici širom Vojvodine parkirali traktore kraj puteva kao znak podrške mlekarima

Poljoprivrednici su danas širom Vojvodine izvezli traktore na ulice i parkirali ih kraj puteva kao znak podrške proizvođačima mleka koji peti dan blokiraju Ibarsku magistralu.

Više desetina traktora nalazi se kraj saobraćajnica u Novoj Crnji, Subotici, Laćarku, Krčedinu, Kisaču, Neštinu, Vilovu, Čeneju, Padini i drugim mestima.

Oni su parkirali traktore kraj puteva i trenutno nema blokada saobraćajnica.

Predviđeno je da tu ostanu do podneva.

Protest je organizovala Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije zajedno sa još devet udruženja.

Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima, koju su uspostavili članovi poljoprivrednog udruženja „Šajkača“ iz Čačka i kraljevačko Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, traje neprekidno od srede 11. februara.

Oni zahtevaju da država uvede prelevmane i kvote na uvoz mleka i mesa i zaštiti domaću proizvodnju.

Zahtevaju i uvođenje antidamping mera za proizvode koji ugrožavaju domaću poljoprivrednu proizvodnju, vraćanje cena mleka i mesa na nivo pre smanjenja, kao i zagarantovan otkup mleka za svakog proizvođača.

Mlekari koji učestvuju u blokadi Ibarske magistrale u Mrčajevcima ističu da je situacija u mlekarstvu mnogo teža nego pre tri godine, kada su poljoprivrednici prvi put izašli na proteste zbog niskih otkupnih cena.

(Beta)

