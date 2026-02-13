Poljoprivrednici u Cerovcu blokirali put Kragujevac – Topola

Grupa poljoprivrednika, nezadovoljna trenutnim stanjem u domaćem agraru, bokirala je traktorima danas u 12 časova put Kragujevac – Topola, kod skretanja za Raču, u mestu Cerovac.

Kako je agenciji Beta rekao odbornik pokreta „Volim selo svoje“, Ljubiša Nektarijević, „blokada upozornja“ će trajati do 16 časova.

Nektarijević je kazao da poljoprivredici iz sela u okolini Kragujevca na ovaj način izražavaju podršku zahtevima koje su ka Vladi Srbije već istakli prethodnih dana na blokadama puteva proizvođači mleka i povrtari, a to je zaštita domaće proizvodnje, ograničavanje prekomernog uvoza i hitan dijalog sa nadležnima.

(Beta)

