Poljoprivrednici za Betu: Otežana registracija parcela za subvencije

Poljoprivredni proizvođači Srbije, koji su prošle godine protestovali, nezadovoljni odnosom države prema toj grani privrede, uputiće početkom naredne nedelje, dopis Vladi Srbije i resornom ministarstvu u kome traže razjašnjenje oko problema sa upisom parcela u e-agrar i obavestiće je da ne žele formiranje privredne komore.

To su zaključci sinoćnjeg sastanka sedam udruženja – Udruženja Stig, Naše mleko, Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, udruženja Složni pidikanci, Brestovački ratari, Sabora proizvođača agroprivrede Srbije i Udruženja poljoprivrednika Subotice.

Predsednik subotičkog udruženja Miroslav Matković rekao je danas za Betu da su do 17. decembra, kada su održani parlamentarni i lokalni izbori, mogle da se upisuju u e-agrar i parcele za koje ne postoje ugovori o zakupu, uz izjavu o materijalnoj i krivičnoj odgovornosti zakupca, a od 18. decembra prošle godine traži se overa ugovora kod notara.

„To znači da se mora sklopiti ugovor sa vlasnikom zemljišta koje je uzeto u zakup, što je veliki problem jer su oni ili u inostranstvu ili nije sprovedena ostavinska rasprava ili jednostavno ne žele, a bez tog ugovora ne može da se registruje parcela u e-agraru, a ni dobije subvencija po hektaru“, rekao je Matković.

Dodao je da je taj problem sa sklapanjem ugovora sa vlasnicima zakupljenog zemljišta naročito izražen u požarevačkom kraju i u Šumadiji, a procena je to nije moguće i za oko 10 odsto parcela u Vojvodini.

Naveo je da su ta udruženja i protiv formiranja privredne komore za poljoprivrednike jer je na sastanku sa premijerkom u tehničkom mandatu Anom Brnabić i resornom ministarskom Jelenom Tanasković, 26. decembra prošle godine, prisustvovalo više od 60 udruženja poljoprivrednika, među kojima je bilo i davno formiranih, a neaktivnih, pa postoji bojazan da će i komora biti sastvljena od takvih udruženja i udruženja, bliskih vlasti.

Takva udruženja u komori bi, prema njegovim rečima, uticala na donošenje odluka i manipulisala zahtevima nezadovoljnih poljoprivrednika, a stopirala funkcionisanje udruženja.

Matković je rekao da je zahtev sedam udruženja i da se dozvoli neograničeno točenje dizela na pumpama do ispunjenja kvote koja im pripada za registrovane poljoprivredne površine do 100 hektara i do 100 litara po hektaru.

Istakao je da je nekoliko meseci, krajem prošle godine, na pumpi moglo da se natoči, umesto 120 litara dizela dnevno, 400 litara, ali da ima rezervoara u mašinama koji imaju veću litražu i zbog tog normativa ne mogu da se napune, već moraju da dolaze dva dana.

On je rekao da je na sastancima sa Brnabić tokom prošle godine najavljeno da bi javni poziv za podnošenje zahteva za subvencije po hektaru u ovoj godini trebalo da se raspiše krajem januara ove godine, poziv bi trebalo da traje dve nedelje, pa ko ne registruje parcele do javnog poziva, neće steći pravo na subvencije.

Samo je za vreme trajanja pandemije korona virusa, registrovani poljoprivrednik, kako je rekao, automatski dobijao subvencije po hektaru za prijavljene parcele, a sada će morati da podnese zahtev.

Matković je rekao da još ima poljoprivrednika koji nisu dobili subvencije po hektaru za prošlu godinu u iznosu od 18.000 dinara.

„Na sastancima prošle godine sa Brnabić i ministarskom poljoprivrede Jelenom Tanasković rečeno nam je da subvencije po hektaru nisu isplaćene za još oko 6.000 domaćinstava. Danas sam zvao Upravu za agrarna plaćanja i rekli su da je problem do finansija i da se strpimo“, rekao je Matković.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.