Poljoprivrednik Veljković: Danas održan najveći protest poljoprivrednika u Srbiji

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković ocenio je da je danas održan "najveći protest" poljoprivrednika do sada u Srbiji i najavio da će sutra, pored blokade današnjih puteva biti blokirano još 20 novih.

On je rekao novinarima da je danas izašao veliki broj poljoprivrednika jer su „konačno shvatili da je to prekretnica“ u poljoprivrednoj proizvodnji i bavljenju poljoprivredom u Srbiji.

„Ili će Srbija postati zavisna od uvoza poljoprivrednih proizvoda, ili će sačuvati proizvodnju i gazdinstva i obezbediti deci zdravu, domaću hranu“, rekao je Veljković.

On je pozvao sve građane na razumevanje i strpljenje zbog blokade puteva i zamolio ih da shvate da poljoprivrednici ne blokiraju puteve iz besa, ili hira, već zato „što su ugroženi i što se nalaze na ivici provalije“.

„Ovo je poslednji vapaj srpskih seljaka da se njihova proizvodnja spasi i da ostanu i opstanu na svojim gazdinstvima“, rekao je Veljković.

On je istakao da je tokom današnjeg dana bilo blokirano oko 60 puteva u Srbiji, da se sutra nastavljaju totalne ili višesatne blokade svih tih puteva i očekuje i da će biti blokirano još najmanje 20 novih puteva.

Veljković je dodao da će pored totalnih blokada, koje traju 24 časa u Mrčajevcima, Bogatiću, mestima Zavlaka, Lunovo selo, Bare, od sutra od 10 časova biti totalno blokirana i Kočovića raskrsnica u selu Bresnica kod Čačka.

Prema njegovim rečima posle blokade te raskrsnice u Kraljevo će moći da se uđe samo iz pravca Raške i Novog Pazara.

Komentarišući sastanak na koji je poljoprivrednike danas pozvao ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, Veljković je rekao da taj sastanka nije ni održan.

„Na taj sastanak se niko nije odazvao, pa ni ćaci udruženja. To samo govori da su svi shvatili da sa njim nema šta da se razgovara i dogovara „, rekao je Veljković.

On je ocenio da ono što je Glamočić danas izneo kao „neka rešenja“ sistemski ne rešava probleme poljoprivrednika.

(Beta)

