Poljska apeluje na Mađarsku i Slovačku da poslušaju Trampa oko ruske nafte

Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski apelovao je danas na Mađarsku i Slovačku da ispune ultimatum koji je američki predsednik Donald Tramp (Trump) postavio za sankcije SAD Rusiji – da prestanu da kupuju rusku naftu.

„Razumem da Mađarska želi da kupuje naftu jeftinije. Ali suprotstavljanje Putinu ima svoju cenu. Cela Evropa plaća nešto više za gas i naftu. I nadam se da će na kraju Mađarska i Slovačka uslišiti taj Trampov apel“, kazao je danas Šikorski za poljski radio TOKFM.

Poljski ministar spoljnih poslova rekao je da se on lično raduje što je Tramp „konačno počeo da priča ono što odavno govori Evropa“, da Mađarska i Slovačka imaju mogućnost da kupuju naftu na drugim mestima i da je trebalo da to davno učine.

Na konstataciju voditeljke da je jasno da u najmanju ruku Turska neće prestati da nabavlja naftu u Rusiji i da će to samo dati izgovor američkom predsedniku da se ne angažuje u mirovnim naporima u ratu u Ukrajini, Šikorski je podsetio da se poljski predsednik Karol Navrocki hvali specijalnim odnosima sa Trampom.

„Da Tramp uvede sankcije apelovao je poljski predsednik Karol Navrocki. Sugerišem da bi ti specijalni odnosi koje imaju morali da rezultiraju konkretnim plodovima – da predsednik SAD uvede Rusiji sankcije koje je najavio“, kazao je Šikorski.

Poljski analitičari i komentatori ocenjuju da je zahtev da nijedna članica NATO više ne kupuje naftu od Rusije, kao i sugestija da bi morali svi da kazne Kinu i Indiju carinama, samo Trampov izgovor da prikrije svoje neuspešno posredovanje u ratu u Ukrajini.

Dok su poljski političari vrlo suzdržani a naglašavaju da Varšava odavno ne kupuje naftu od Rusije, te se nje taj Trampov ultimatum ne tiče, među analitičarima i komentatorima, pa i u opozicionoj konzervativnoj desnici koja ima specijalne odnose sa pokretom MAGA i okruženjem Trampa, rastu bojazan. Oni, naime, misle da Poljska sve manje može da se pouzda u svog glavnog saveznika bar dok je na čelu SAD Donald Tramp.

(Beta)

