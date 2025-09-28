Poljska podigla borbene avione i zatvorila dva aerodroma

Poljska je noćas, zbog intenzivnog napada Rusije raketama i dronovima na Ukrajinu, zatvorila aerodrome u Lublinu i Žešovu i podigla svoje i savezničke borbene avione, saopštila je Operativna komanda armije.

Zatvoren su aerodromi u Lublinu na istoku zemlje i u Žešovu na jugoistoku preko koga ide skoro sva zapadna pomoć u Ukrajinu i važno je logističko čvorište za NATO.

„Poleteli su dežurni parovi borbenih aviona a sistem protivvazdušne odbrane i radarski sistemi stavljeni su u najvišu pripravnost. Te mere su preventivne. Snage i sistemi spremni su za hitnu reakciju“, objavila je noćas Operativna komanda.

Među Poljacima od upada dvadesetak ruskih dronova duboko u vazdušni prostor u noći na 10. septembar i kasnijih incidenata kada su ruski vojni avioni upadali u vazdušni prostor nekih članica NATO jača uverenje da bi vojska

trebalo da reaguje i da obara ruske avione.

Čak 67 odsto Poljaka u anketi za informativni portal Onet.pl traži da se obaraju ruski vojni avioni kada naruše poljsku teritoriju, dok svega 8,7 odsto misli da ne treba reagovati.

U drugoj anketi objavljenoj takođe ovog vikenda, čak 74 odsto anketiranih izjasnilo se da je američki predsednik Donald Tramp morao da odlučnije reaguje na upad dvadesetak ruskih dronova u Poljsku sredinom septembra.

Javnost je dodatno šokirao juče ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski koji je rekao da su na Poljsku te noći krenula 92 ruska drona ali da su većinu ukrajinske snage oborile još na svojoj teritoriji.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenk je rekao da su neki dronovi uleteli u Poljsku sa teritorije Belorusije.

Da će Poljska obarati ruske avione i dronove koji uđu u njen prostor najavili su i premijer Donald Tusk i šef diplomatije Radoslav Šikorski.

Tusk je, medjutim, naglasio da će odluka da se avion obori pasti tek ako ga i saveznici u NATO ocene kao pretnju a ne grešku ili kratku rusku provokaciju.

(Beta)

