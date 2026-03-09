Poljska sigurno neće slati vojnike kao pomoć SAD i Izraelu u napadu na Iran

Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski izjavio je danas da Varšava neće slati vojnike u rat na Bliskom istoku ni ako bi takvu pomoć zatražio američki predsednik Donald Tramp, i naglasio da vlada nema nameru da ih šalje, niti bi to odobrio predsednik države Karol Navrocki.

„Predsednik Navrocki je već rekao da ne bi pristao da se šalje poljska vojska a vlada ne namerava da zatraži pristanak“, kazao je Šikorski u intervjuu poljskom radiju TOK FM.

Navrocki je prošle sedmice isključio mogućnost da Poljska vojno pomogne SAD i Izraelu u ratu na Bliskom istoku jer, kako je rekao, tamo nema neposredne interese.

„Uveren sam da u slučajevima takvih sukoba ne treba da pristajemo na neku potpuno nepotrebnu vrstu pragmatičnog narativa“, kazao je poljski predsednik mada je naglasio da Varšava ostaje veran saveznik SAD.

Šikorski je podsetio povodom procena da li američki predsednik uopšte zna šta radi u Iranu da je rat lakše početi nego završiti, u šta se na kraju krajeva uverio i predsednik Rusije Vladimir Putin. Ukazao je da dok u prvom američkom bombardovanju Irana prošlog leta može da se govori o uspehu, kao i u slučaju operacije u Venecueli jer nisu izazvale geopolitičke posledice, u sadašnjem napadu na Iran to nije slučaj i stvari se komplikuju.

Poljska je od pada komunističkog režima dosad slala svoje vojnike, kao prve elitne komandose iz jedinice GROM, u sve operacije na Bliskom istoku kada su to od nje SAD zatražile.

(Beta)

