Poljska televizija Polsat: Sila koja se koristi protiv studenata u Srbiji je pod kontrolom Rusije

Rusija aktivno učestvuje u gušenju protesta studenata i građana u Srbiji kao što je nebrojeno puta do sada intervenisala da se u Beogradu očuva vlast, objavila je danas poljska privatna televizija Polsat.

„Pokušaji srpske policije da silom razbije proteste rezultirali su time da su se iz Beograda prelili na 30 drugih gradova. Protesti su bili vezani samo za unutrašnju situaciju u zemlji dok se neočekivano nije umešala Rusija. Za pomoć je juče u pismu Moskvi zahvalio bivši potpredsednik Vlade Aleksandar Vulin“, navodi ta televizija sa nacionalnom frekvencijom.

Televizija Polsat upozorava da upotreba sile protiv studentskog i građanskog protesta privlači pažnju međunarodnih organizacija za ljudska prava koje navode da vlasti time krše osnovna ljudska prava te da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić javno podržao neposrednu represiju protiv nenasilnih okupljanja.

„Eksperti u razgovoru sa srpskim medijima dele mišljenje da je surovo neutralisanje protesta dokaz da su političari bespomoćni i nervozni. Srpska vlast može, međutim, da računa na podršku Rusije. Moskva je više puta intervenisala da se unutrašnji poredak u Srbiji očuva, šireći propagandu poput one protiv ukrajinskog naroda“, navodi ta poljska televizija.

Kao primer Polsat navodi da, iako studenti i građani na protestima ne pominju uopšte temu rata u Ukrajini i njihov protest se tiče isključivo stanja u zemlji, odjednom su počeli da se pojavljuju baneri sa antiukrajinskim parolama.

„Vučić dozvoljava propagandu Kremlja u svojoj zemlji u zamenu za političke koristi. Može da uspostavi vladu kakvu hoće a da se ne plaši da će biti srušena“, prenosi Polsat ocenu srpskih analitičara i dodaje da je korist i to što Moskva ima u Srbiji tržište za svoje proizvode a Beograd može da računa na povoljnije cene za uvoz iz Rusije.

Govoreći o događajima u Srbiji, češki javni radio servis Radiožurnal upozorava danas da se ne može reći da Vučić i srpske vlasti bezrezervno podržavaju Rusiju na Balkanu već da je pre u pitanju laviranje među svim međunarodnim akterima što na Zapadnom Balkanu nije retkost a inspiraciju nalazi i u spoljnoj politici komunističke SFRJ i maršala Josipa Broza Tita.

„Vučić kaže da želi da Srbiju uvede u Evropsku uniju ali istovremeno tvrdi da to nije realno. Mislim da mu to apsolutno odgovara da nisu u EU. Bilo bi više kontrola u sivoj zoni između vlade i ako ne nužno organizovanog kriminala a ono ljudi koji se kreću na ivici zakona. To sigurno nije nešto što bi hteo. Ne želi da neko konotroliše šta radi“, kazala je za Radiožurnal novinarka nedeljnika Respekt koja prati zbivanja na Balkanu Magdalena Fojtova.

Fojtova, koja izveštava sa protesta u Srbiji misli da nije spoljna politika to što muči ljude u Srbiji već je zajednički imenitelj studentskih i građanskih protesta to što je dugogodišnja vladavina Vučíća i SNS-a dovela zemlju u stanje gde je korupcija postala apsolutni deo svakodnevnog života. Navele je da policiju kontrolišu političke elite a pod njihovim uticajem su i sve državne i poludržavne firme, kao i institucije.

„Ljude koji u Srbiji od rođenja žive u onome što smo opisivali, od raspada Jugoslavije, preko bombardovanja od strane NATO sve do toga da je vlast i državni aparat preuzeo organizovani kriminal, mislim, da kao poslednje interesuje to da li Srbija ima bolje odnose sa EU nego ranije“, kazala je Fojtova.

(Beta)

