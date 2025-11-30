Poljski predsednik otkazao susret sa Orbanom, zbog Putina

Predsednik Poljske Karol Navrocki demonstrativno je danas otkazao planirani susret sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, zbog toga što se ovaj u petak sreo sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, tako da u Mađarsku Navrocki putuje samo na samit predsednika Višegradske grupe, 3. decembra u Estergomu.

„Predsednik Karol Navrocki dosledno se zalaže za traženje mirnog rešenja rata u Ukrajini koji je izazvala Ruska Federacija. Bezbednost Evrope zavisi od solidarnog delovanja, takođe i u oblasti energetike. Zbog posete premijera Viktora Orbana Moskvi i njenog konteksta predsednik Karol Navrocki odlučio je da ograniči program svoje posete Mađarskoj isključivo na samit predsednika Višegradske grupe“, saopštio je danas savetnik Navrockog Marćin Pšidač.

Novi poljski predsednik planirao je da posle samita predsednika Mađarske, Slovačke, Češke i Poljske u sredu nastavi u četvrtak državnu posetu Mađarskoj tokom koje je planiran i susret sa premijerom Orbanom.

Poljski premijer Donald Tusk povodom susreta Orbana sa Putinom u petak, kada su tema bile isporuke ruske nafte i gasa Mađarskoj, kritikovao je Navrockog što će se sresti sa Orbanom.

„Orban ide u posetu Putinu, Navrocki Orbanu. Haos u pregovorima o planu Vitkofa, a u Kijevu politička kriza. Fatalna kombinacija“, poručio je Tusk na mreži Iks.

Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski poručio je Navrockom da kad se već sreće sa Orbanom, bolje poradi da Mađarska prestane da blokira evropske sankcije Rusiji i novac koji Poljska treba da dobije iz savezničkih fondova kao kompenzaciju za to što je poslala pomoć u oružju Ukrajini.

(Beta)

