Poljski premijer optužio Rusiju za državni terorizam u Poljskoj

Poljski premijer Donald Tusk optužio je danas Rusiju za državni terorizam u Poljskoj i ocenio da je poslednjim diverzijama na pruzi Lublin – Varšava za koju je angažovala dvojicu Ukrajinaca u eskalaciji hibridnog rata, prešla kritičnu granicu.

„Sabotaže koje inspirišu ili direktno organizuju službe Kremlja sada su prešle kritičnu granicu. Danas već možemo da govorimo o državnom terorizmu“, kazao je premijer u vanrednom obraćanju poslanicima Sejma poljskog parlamenta.

Tusk je rekao i da poljska nacionalistička opozicija, koja poslednjih godina pošto nema migranata iz Azije i Afrike podstiče antiukrajinsko raspoloženje i neprijatelja vidi prvenstveno u Briselu i Berlinu, a da Moskva upravo to i hoće.

„Rusija želi da nas oslabi po svaku cenu jer je danas Poljska suviše jaka da je napadne dikretno. Strategija Moskve je vidljiva. Po njoj treba da se posvadjamo sa Evropom, posvadjamo sa Ukrajinom a što je najvažnije medju sobom. Takav scenario a ni njegov deo ne smemo da dopustimo“, rekao je Tusk.

Poljski premijer dramatično je apelovao na poslanike opozicije. „Opametite se dok ima vremena“, rekao im je.

„Ono što je u mirnodopskim uslovima glupost, zabluda ili greh u ratnim vremenima postaje izdaja. Za svakog poljskog političara koji nije izdajica imam pet jednostavnih principa“, kazao je Tusk.

Tuskovih je precizirao „pet zapovesti“. Prva je: ne ponavljaj laži ruske propagande. Druga: ne podrivaj poverenje u poljsku vojsku, službe bezbednosti i ne ometaj njihovo delovanje. Naveo je i zapovesti; nemoj slabiti državu sabotiranjem zakona i masovnim korišćenjem veta, Rusija je to uvek volela; ne podrivaj evropsko jedinstvo – podržavaj jak Zapad ne jaku Rusiju; stani uz Ukrajinu u njenom ratu protiv Rusije bez ikakvih „ali“.

„Imaj na umu da u vreme rata nema nikakvog ali. Jednostavno jesi za Poljsku ili si protiv nje. Kada je reč o nacionalnoj bezbednosti ugroženoj pretnjama Rusije ili ćemo biti ujedinjeni ili nas neće biti. Prostije to ne mogu da kažem“,

rekao je Tusk.

Poljski premijer ranije je rekao da je time što je angažovala dvojicu Ukrajinaca prošlog vikedna da dignu u vazduh šine na pruzi Varšava-Lublin i posle oštete i električne vodove kraj pruge zbog čega je mašinovodja na sreću na vreme zaustavio voz sa skoro 500 putnika, Rusija prešla kritičnu granicu. Ocenio je da su njene diverzije ovog puta bile sračunate direktno na ljudske žrtve.

(Beta)

