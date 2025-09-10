Poljski premijer smiruje paniku zbog upada ruskih dronova

Premijer Donald Tusk je poručio Poljacima da nema razloga za paniku zbog noćašnjeg upada više ruskih dronova u vazdušni prostor te zemlje, koje su poljski i saveznički borbeni avioni oborili.

„Oni dronovi koji su predstavljali neposrednu opasnost oboreni su. Prvi ispit smo položili. Primenjeni su svi planovi i mere za takve slučajeve. Nema nijedne žrtve. U toku je potraga za ostacima oborenih dronova. Polako otvaramo aerodrome“, kazao je premijer na početku vanredne sednice vlade.

Tusk je dodao da su aerodromi u Varšavi, Žešovu i Lublinu noćas zatvoreni preventivno, a ne zato što bi bili direktno ugroženi.

„Ovo je prvi slučaj da su ruski dronovi oboreni na teritoriji NATO. Zato saveznici tu situaciju uzimaju vrlo ozbiljno. U toku su konsultacije sa saveznicima. Saradnja poljskih institucija je odlična“, kazao je Tusk koji je razgovarao pre sednice i sa predsednikom Poljske Karolom Navrockim i predsednikom Sejma parlamenta Šimonom Holovnjom.

O noćašnjem upadu dronova na koji Poljska gleda kao na jasnu provokaciju Rusije obavešten je i šef američkog Stejt departmenta Marko Rubio, što je i sam potvrdio, dok predsednik SAD Donald Tramp nije odgovorio na pitanje novinara da li zna za najnoviji incident.

„Nema povoda za paniku. Život ide dalje normalno. Obaveštavaćemo poljske građane tako da im bude jasno šta se dešava na nebu, šta na granici ali sada nema povoda da se uvode neke posebne mere“, kazao je Tusk.

Poljski premijer apelovao je na građane da budu oprezni i da ne nasedaju na hibridne napade Rusije i dezinformacije koje ona seje u medijima.

U poljski vazdušni prostor noćas tokom ruskog napada na zapadne oblasti Ukrajine ušlo je više ruskih dronova a Poljska i NATO digli su oko 4 sata noću borbene avione koji su deo dronova oborili.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je na mreži Iks da je Rusija u Poljsku poslala najmanje osam dronova, što po njegovim rečima ne može da bude slučajnost već je provokacija.

Poljska teritorijalna odbrana i policija koja tragaju za ostacima oborenih dronova našle su do sada dva.

(Beta)

