Poljski premijer Donald Tusk poručio je danas, povodom nove bezbednosne strategije SAD, da su im Evropljani i dalje najbliži saveznici a ne problem i da imaju zajedničke neprijatelje uz ogradu – „pod uslovom da se nešto nije promenilo“.

„Dragi američki prijatelji, Evropa je vaš najbliži saveznik a ne problem. Imamo zajedničke neprijatelje. Toga treba da se držimo, to je jedina razumna strategija naše zajedničke bezbednosti. Ukoliko se nešto nije promenilo?“, poručio je poljski premijer na društvenim mrežama.

U dokumentu o novoj strategiji bezbednosti SAD kritikuje se između ostalog pristup evropskih zemalja prema Rusiji i ratu sa Ukrajinom, a vlade zemalja članica Evropske unije optužuju da većini Evropljana nije omogućeno da iskažu demokratski svoju želju za mirom u Ukrajini.

Bezbednosna strategija SAD u novom dokumentu napada takođe politiku otvorenih vrata NATO i nastoji da na zapadni vojni savez prestane da se gleda kao na vojni pakt koji se neprestano širi.

Dokument takođe navodi da će, zbog migracije, Evropa za 20 godina postati možda neprepoznatljiva i možda nedovoljna snažna da ostane pouzdani saveznik, dok se kao rešenje sugeriše negovanje otpora sadašnjem evropskom kursu unutar država članica EU.

Nakon objavljivanja tog dokumenta, a povodom najnovije kazne od 120 miliona evra koje mora da plati mreža X zbog kršenja novih evropskih propisa, njen vlasnik, milijarder Ilon Mask poručio je da treba likvidirati EU i vratiti suverenitet državama članicama kako bi njihove vlade mogle bolje da zastupaju svoje građane, sa čime su se složili – ruski zvaničnici!

„Ako neko još sumnja u to kome služi cela anti-EU priča o suverenitetu. Onima koji žele da zarađuju na sejanju mržnje i onima koji hoće da osvoje Evropu“, prokomentarisao je na mreži Iks Maskovu poruku da treba likvidirati EU, šef poljske diplomatije, vicepremijer Radoslav Šikorski.

(Beta)

