Pomoćnik ministra odbrane: Srbija prva u regionu po naoružanju, biće 6.000 vojnika na paradi

Pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović kazao je danas da je Srbija „prva po naoružanju na Zapadnom Balkanu“ i će na Vojnoj paradi učestvovati 6.000 vojnika.

„Pre tačno 11 godina 2014, imali smo na istom mestu paradu i što se tiče brojnog stanja ona je bila dva do tri puta manja, što je direktran odraz razlike u sposobnostima Vojske Srbije onda i sada“, izjavio je Miloradović za Radio-televiziju Srbije.

Naveo je da je najveći deo priprema u logističkom delu za Vojnu paradu gotov i da će biti prikazano 19 novih tipova naoružanja, novi tipovi borbenih vozila i dronovi.

„Uživaćemo u prizoru transformisane Vojske Srbije koja je prevazišla jedan period od 25 godina tehnološkog zaostajanja, koja je preskočila u jednu savremenu, modernu, evropsku vojsku 21. veka“, rekao je Miloradović.

Kazao je da je Srbija vojno neutralna zemlja, ali da je jedna od njenih glavnih prednosti vojna industrija koja je razvila 270 tipova novog naoružanja.

U okviru ovogodišnjeg obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u Beogradu će u subotu, 20. septembra, biti organizovana vojna parada „Snaga jedinstva“.

