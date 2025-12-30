Ponavljaju se izbori za predsednika RS na 136 biračkih mesta

Sud je odbio i žalbu Srpske demokratske stranke (SDS) da se ponove izbori na svim biračkim mestima u tri grada – Doboju, Zvorniku i Laktašima.
CIK bi, kako se navodi, odluku o datumu ponavljanja izbora na ovih 136 biračkih mesta trebalo da donese sutra.
Opozicioni kandidat Branko Blanuša (SDS) u novu utrku ulazi s prednošću od 6.245 glasova, s obzirom da je na većini biračkih mesta na kojima su poništeni izbori veliku prednost imao kandidat SNSD-a Siniša Karan.
Izbori su poništeni zbog brojnih utvrđenih nepravilnosti, između ostalog, određen broj birača je glasao bez važećih dokumenata, a tokom brojanja glasovi su oduzimani Blanuši i dodavani Karanu.
Prevremeni predsednički izbori u RS održani su 23. novembra, nakon što je CIK početkom avgusta oduzela Dodiku mandat predsednika RS, po osnovu pravosnažne presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.
(Beta)
