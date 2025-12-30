Ponavljaju se izbori za predsednika RS na 136 biračkih mesta

Apelaciono veće Suda Bosne i Hercegovine (BiH) odbilo je žalbu Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na odluku Centralne izborne komisije BiH (CIK) da se ponište rezultati prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske (RS) na 136 biračkih mesta u 17 opština i gradova u ovom bh. entitetu, objavili su večeras sarajevski mediji.

Sud je odbio i žalbu Srpske demokratske stranke (SDS) da se ponove izbori na svim biračkim mestima u tri grada – Doboju, Zvorniku i Laktašima.

CIK bi, kako se navodi, odluku o datumu ponavljanja izbora na ovih 136 biračkih mesta trebalo da donese sutra.

Opozicioni kandidat Branko Blanuša (SDS) u novu utrku ulazi s prednošću od 6.245 glasova, s obzirom da je na većini biračkih mesta na kojima su poništeni izbori veliku prednost imao kandidat SNSD-a Siniša Karan.

Izbori su poništeni zbog brojnih utvrđenih nepravilnosti, između ostalog, određen broj birača je glasao bez važećih dokumenata, a tokom brojanja glasovi su oduzimani Blanuši i dodavani Karanu.

Prevremeni predsednički izbori u RS održani su 23. novembra, nakon što je CIK početkom avgusta oduzela Dodiku mandat predsednika RS, po osnovu pravosnažne presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

(Beta)

