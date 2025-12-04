Ponavljanje glasanja na jednom biračkom mestu u Sečnju 10. decembra

Opštinska izborna komisija opštine Sečanj saopštila je da će ponavljanje glasanja na jednom biračkom mestu u toj opštini biti održano u sredu, 10. decembra.

U rešenju, koje je objavljeno na sajtu Opštine Sečanj, navodi se da je to biračko mesto 7 u Osnovnoj školi „Veljko Đuričin“ u naselju Jarkovac.

Ponovno glasanje biće održano u terminu od 7 do 20 časova, dodaje se u rešenju te komisije.

Glasanje na tom biračkom mestu, Opštinska izborna komisija je ranije poništila zato što je nedostajala jedna od strana zapisnika sa biračkog mesta.

Prema preliminarnim rezultatima sa preostalih 16 biračkih mesta, lista „Aleksandar Vučić – najbolje za Sečanj“, okupljena oko Srpske napredne stranke, osvojila je oko 59 odsto glasova, „Glas mladih koji menja Sečanj“, okupljena oko studenata i opozicije, oko 32,7 odsto, kao i Socijalistička partija Srbije koja je osvojila oko 4,1 odsto glasova

U Sečnju su u nedelju, 30. novembra, održani vanredni lokalni izbori, istovremeno sa redovnim lokalnim izborima u Negotinu i Mionici.

