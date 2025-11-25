Ponoš o incidentu s poslanicima SRCA ispred Skupštine Srbije: Očigledna zloupotreba policije

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je da je današnji incident ispred Skupštine Srbije tokom pokušaja poslanika te partije da uđu u zgradu parlamenta kroz šatorsko naselje s pristalicama vlasti, „očigledna zloupotreba policije“.

Ponoš je za televiziju N1 rekao da su poslanici Srbija centra pomerili ogradu oko takozvanog ćacilenda i ušli u deo koji policija štiti.

„Zaustavila nas je policija i pokušala fizički da nas spreči da produžimo ka ulazu. Tražili su da se legitimišemo, ali smo odbili jer nisu znali da objasne šta oni to čuvaju. Rekli su da smo mi neovlašćeno probili ogradu, a nisu znali da objasne ko ju je postavio. Došlo je i do fizičkog naguravanja. Radi se o očiglednoj zloupotrebi policije“, naveo je Ponoš.

Optužio je policiju da je pokušala da spreči poslanike da uđu na glavni ulaz Skupštine Srbije.

„Možda je neko smislio da mi ulazimo na ulaz za poslugu iz Kosovske ulice. Mi na to ne pristajemo. Nema te sile koja će nas sprečiti. Pokušaj ponižavanja nije uspeo, a mi smo dužni da u Skupštini objavimo šta rade“, naveo je predsednik stranke Srbija centar.

(Beta)

