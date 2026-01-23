Ponoš: Objasnili smo evroposlanicima da je vlast u Srbiji neopravljiva i nepopravljiva

Poslanik i predsednik opozicione stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš je izjavio da su predstavnici proevropskih stranaka Srbije danas u Beogradu objasnili delegaciji Evropskog parlamenta da je vlast u Srbiji „neopravljiva i nepopravljiva“.

Ponoš je agenciji Beta kazao da je od poslanika Evropskog parlamenta (EP) zatraženo da se razmotri mogućnost uvođenja personalizovanih sankcija predstavnicima vlasti koji učestvovali u izbornim krađama i krađama narodnih para.

„Imali smo sastanak s misijom Evropskog parlamenta u dva segmenta, na prvom su prisustvovali predstavnici svih stranaka koji su želeli da prisustvuju razgovoru, a na drugom sastanku su bili poslanici pet proevropskih stranaka. Mislim da je drugi sastanak bio produktivniji jer se konkrektno govorilo o tome šta se traži i očekuje od institucija Evropske unije (EU)“, kazao je.

On je naveo da su predstavnici proevropskih stranaka tražili od evroposlanika da se obezbedi kontinuitet pažnje i prisustva EP u vezi s dešavanjima u Srbiji.

„Očekujemo od poslanika EP da podrže naš zahtev da se omogući kontinuitet komunikacije proevropske opozicije s Evropskom komisijom (EK), kao što je to do sada bio slučaj s komesarkom Martom Kos. Tražili smo i prisustvo posmatračkih misija na sledećim izborima, ne samo na republičkim nego i na lokalnim“, rekao je Ponoš.

Po njegovim rečima, proevropska opozicija se ne protivi pristupanju Srbije evropskim fondovima, ali, kako je rekao, nije podsticajno da se nagrađuje antievropska vlast.

„Bilo bi dobro da se razmotri da deo tih sredstava namenjenih Srbiji ostane zadržan u Briselu, jer ova vlast ne ispunjava svoje obaveze na evropskom putu, ili da se preusmeri civilnom društvu koje itekako doprinosi afirmaciji evropskog puta. Jedna od najvažnijih stvari na koju smo insistirali je da se prema predstavnicima režima u Srbiji razmotri mogućnost uvođenja personalizovanih sankcija“, kazao je Ponoš.

Istakao je da bi sankcije trebalo uvesti „kradljivcimaa izbora i kradljivcima narodnih para“.

„Da ne bi pokrali i naredne izbore, morali bi da budu kažnjeni za krađu prethodnih izbora“, ocenio je.

Na pitanje Bete šta je najviše interesovalo dekegaciju Evropskog parlamenta, Ponoš je kazao da su se kroz pitanja interesovali da li je aktuelna vlast „opravljiva“.

„Objasnili smo im da je vlast Srpske napredne stranke (SNS) neopravljiva i nepopravljiva“, naglasio je Ponoš.

Delegacija koju lini devet evroposlanika u Beogradu razgovara s društvenim i političkim akterima o aktivnostima u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

