Ponoš: Porodica američkog predsednika je odgurnula Vučića od sebe kao da je gubav

Narodni poslanik i predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je da je porodica američkog predsednika Donalda Trampa procenila da bi im izgradnja hotela u Beogradu nanela više političke štete nego finansijske koristi i zato su odlučili da taj projekat sklone od sebe.

Komentarišući odluku Džareda Kušnera da odustane od projekta izgradnje hotela na mestu Generalštaba, Ponoš je agenciji Beta kazao da je taj projekat zbog korupcionaške dimenzije bio previše radioaktivan.

„Ako se gleda politički, mislim da je porodica američkog predsednika odgurnula Vučića od sebe kao da je gubav. ‘Projekat Generalštab’ je zbog korupcionaške dimenzije bio radioaktivan, a na tu radioaktivnost smo uticali svi mi koji smo razobličavali korupcionašku prirodu projekta. Ne mislim samo na političku opoziciju, već dobrim delom na stručna udruženja koja su odradila ogroman posao komunicirajući sa svojim kolegama širom sveta“, kazao je Ponoš.

Prema njegovim rečima, porodica Donalda Trampa širom sveta ima u ponudi sličnih poklona, a koji nisu radioaktivni.

Oni su procenili, dodao je, da im Vučić nudi nešto gubavo u naručju i zato su odlučili da s takvim čovekom nemaju nikakva posla.

„Porodica američkog predsednika je shvatila da bi im izgradnja hotela u Beogradu nanela više političke štete nego finansijske koristi i zato su odlučili da taj projekat sklone od sebe. Vučić je već duže vreme prepoznat u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kao političar koga bi trebalo držati dalje od sebe jer nosi rizik da povuče loš imidž u američkoj javnosti. Zbog toga je u maju bio izbačen s Republikanske konvencije u Majamiju“, ocenio je.

Ponoš smatra da je odustajanje Kušnera od investicije u Beogradu očekivano, ali da je Vučić insistirao na donošenja lex specialisa kako bi sačuvao od odgovornosti ministra kulture Nikolu Selakovića za nekoliko teških krivičnih dela.

„Sva Vučićeva ujdurma u poslednjih mesec dana je služila da se spasi Selaković, jer je znao da od projekta neće biti ništa. Ne bi trebalo isključiti mogućnost da će zgrada Generalštaba biti ponuđena nekom drugom, ali to bi za Vučića bilo politički samoubistveno. U ovom momentu nema tog vozača koji bi smeo da utera bager na toj lokaciji“, naglasio je Ponoš.

Istakao je da se odustajanje porodice američkog predsednika od izgradnje hotela u Beogradu može negativno odraziti i na neke druge stvari koje se tiču Srbije.

„Bilo bi veoma lepo kada bi američka administracija pravila ozbiljnu razliku između Vučića i države Srbije, s obzirom da Vučić stalno insistira da je Srbija jednako on. Teško će Srbija da stane na zdrave noge u odnosima sa SAD, Evropom i svim drugima dok je Vučić na vlasti“, zaključio je Ponoš.

Zet američkog predsednika Donalda Trampa i investitor Džared Kušner povukao se iz planiranog projekta izgradnje hotela u Beogradu, nakon što je on izazvao proteste i zbog optužnog predloga protiv visokopozicioniranog srpskog političara, objavio je Vol strit žurnal.

„Pošto značajni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dele, i iz poštovanja prema narodu Srbije i gradu Beogradu, povlačimo našu prijavu i povlačimo se u ovom trenutku“, rekao je portparol Kušnerove privatne investicione firme „Affinity Partners“.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je u ponedeljak optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, sekretarke Ministarstva kulture Slavice Jelače, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića u vezi s nezakonitostima prilikom ukidanja svojstva kulturnog dobra zgradama „Generalštaba“.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su izvršili dva krivična dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 stav 1 i falsifikovanje službene isprave iz čl. 357 stav 2 u vezi stava 1 KZ.

„Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nastavlja sa preduzimanjem radnji u cilju utvrđivanja da li se u radnjama još nekih lica stiču obeležja krivičnog dela“, saopštilo je Tužilaštvo.

(Beta)

