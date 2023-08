Ponoš: Srbiji potrebni parlamentarni izbori, problemi građana rešiće se samo državnim kapacitetom

Predsednik stranke Srbija centar Zdravko Ponoš ocenio je da su Srbiji potrebni parlamentarni izbori i da problemi koji su „izveli narod na ulice“ mogu da se reše „samo državnim kapacitetom“.

Ponoš je za današnji list Politika kazao da nije za traženje vanrednih izbora samo tamo gde ih opozicija može lakše da dobije, što je, kako je naveo, situacija u Beogradu.

Ukazao je da je sistem vlasti u Srbiji toliko centralizovan da je za ozbiljne promene, „kakve su zemlji potrebne“, neophodna promena republičke vlasti.

Upitan da li bi izbore trebalo razdvojiti kazao je da bi bilo važno da se izbori razdvoje, ali da opozicija treba da se sprema na najnepovoljniji scenario, „onaj koji odgovara režimu“.

Govoreći o protestima u Srbiji rekao je da će se završiti kada se ispune zahtevi, ali i da je jasno da vlast ne namerava da ih ispuni. „S obzirom na to da to neće da uradi ova vlast, to će morati da uradi neka druga, posle izbora. Opozicija treba da preuzme tu odgovornost i da zatraži poverenje građana i priliku da to sprovede“, ocenio je Ponoš.

(Beta)

