Ponoš (SRCE): Nazire se format ljudi iz vlasti kojima će SAD uvesti sankcije

Predsednik Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je danas da Sjedinjene Američke Države (SAD) planiraju da uvedu sankcije ljudima bliskim aktuelnoj vlasti u Srbiji te dodao da se već „nazire format onih koji će biti sankcionisani“.

Kazao je za televiziju N1 da razlog za brigu inicijalno imaju oni koji su „srednji nivo menadžmenta“ i da neće moći da dobiju vize te da će im biti zamrznuta imovina.

„To su ljudi koji su učestvovali u manipulacijama sa biračkim spiskovima, oni koji su učestvovali u korupciji u oblasti energetike, infrastrukturnih projekata, oni koji su vršili pritisak na glasače koji rade u državnoj upravi, vlasnici i urednici nekih medija“, kazao je Ponoš.

Po njegovim rečima, postalo je jasno da Srpska napredna stranka (SNS) ne vodi Srbiju ka Evropskoj uniji (EU).

„Vučić više neće ni da glumi da Srbiju vodi u Evropu i to se vidi iz njegove retorike. To dovoljno ilustruje i odnos prema delegaciji Evropskog parlamenta. Vučić je potencirao da neće da ih primi i da gubi vreme sa njima“, kazao je predsednik SRCE. On je ocenio da opozicija treba da traži od evropskih zvaničnika da utiču, u meri u kojoj je moguće, na izborne uslove u Srbiji.

(Beta)

