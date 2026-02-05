Ponoš (SRCE): Predstavnici vlasti će se utrkivati ko će koga da potkaže kako bi sebe sačuvao

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je danas da će se, ukoliko dođe do personalnih sankcija Evropske unije (EU), predstavnici vlasti u Srbiji "utrkivati ko će koga da potkaže, kako bi sebe sačuvao", navodeći da će od "najglasnijih lojalista ostati samo dugmići".

Ponoš je za nedeljnik Radar rekao da će vlast pokušati da personalne sankcije predstavi kao sankcije Srbiji, sve u sklopu izborne kampanje čiji narativ će biti „raspirivanje strahova i promovisanje (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića kao spasioca“.

„Režim koji je u tvrdoglavom asinhronizmu i prema unutra i prema spolja osuđen je na lomljenje zupčanika. Odnos takvog režima prolazi kroz faze od nepoverenja i nepoštovanja, preko izbegavanja i obuzdavanja, do izolacije i sučeljavanja“, kazao je on, a prenela stranka SRCE u saopštenju.

Personalizovane sankcije za koje smatra da je režim u Srbiji „zreo“, prema njegovoj oceni, pripadaju „arsenalu obuzdavanja, na korak do izolacije“.

„Njegovi čelnici su već pod personalnim sankcijama iznutra, od strane građana. Kako drugačije tumačiti to što ne smeju na ulicu, među narod. Kako drugačije tumačiti nego kao građanske sankcije to što Vučić više ne sme da se pojavi u mnogim gradovima, osim ako ide u kasarnu“, naveo je Ponoš.

Lider stranke SRCE smatra da je sasvim primereno da predstavnici vlasti, koje su građani njihove zemlje s“ankcionisali nepoverenjem, nepoštovanjem, izbegavanjem, gađenjem i opstrukcijom, dobiju sličan tretman i u svetu“.

Ocenio je i da će pre evropskih biti viđene američke sankcije, dodajući da je za njih već postavljen pravni okvir u vidu zakona i njihova primena se uskoro očekuje, dok stvari u EU idu sporije zbog načina odlučivanja i o pitanju sankcija se diskutuje u Evropskom parlamentu.

On je izrazio uverenje i da će, kada se definišu kategorije, „imena sama upadati na spisak“.

„Teško je zamisliti da na njemu nisu ljudi kao što su direktor policije Vasiljević, Kričak, Selaković, Mihajlovićka, buljuk drugih visokih funkcionera ministarstava policije, pravde, državne uprave, infrastrukture. Za očekivati je da će u prvom naletu biti targetirani oni koji su potrošna roba, ranga Krička, a da se politički nivo ostavi za naredne faze. To je stari sistem pri kojem oni koji sprovode otpuštanja bivaju i sami otpušteni, ali na kraju“, naveo je Ponoš.

(Beta)

