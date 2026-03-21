Ponoš (SRCE): Režim SNS ponovo pokazao da je ozbiljno oboleo

Predsednik Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je da je "režim i danas pokazao da je ozbiljno oboleo" i da se trudi "da u svakom momentu obmanjuje građane".

U saopštenju te stranke piše da je Ponoš u Zrenjaninu kazao da režim „funkcioniše kao narkosistem u kome su ljudi koji su se navukli na vlast“.

On je na izbornoj skupštini Gradskog odbora stranke kazao da je vlast „pred lokalne izbore u deset gradova i opština okupila sve kuso i repato“.

„U kampanji učestvuju Vučević i Vučićević, Krle, Macut i Šešelj, čak su i pevaljke upregli večeras. Svi su zajedno zato što je ulog veliki, a para ima koliko hoćete – pare su naše“, kazao je Ponoš.

Naglasio da se vlast obično sprema za izbore sa nekom temom, ali da sada tema neće biti da proslavljaju uspehe, jer očigledno nema šta da se proslavlja.

„Glavna tema će biti ono što su već počeli da rade, a to je razvijanje strahova. Biće rata, treći svetski rat samo što nije počeo, a ako njega i ne bude napašće nas komšije, moramo za to da se spremamo, naoružali smo se pa ne mogu nam ništa“, rekao je lider stranke SRCE.

Prema njegovim rečima, podeliće i malo više penzija i plata u državnoj upravi „za one koji su uglavnom i bili regrutovani da popune salu“.

„Uz to će ići priča o porodici. O našim porodicama pričaju, za svoju porodicu rade. I nekako to ide zajedno – ako i bude rata on (Vučić) će da nas zaštiti“, kazao je.

Ponoš je istakao da stvari moraju da se dovedu do binarnog izbora bez obzira, kako je naveo, da li će biti jedna ili više kolona sa opozicione strane.

„Nadu i očekivanje da ćemo sve stvari da radimo zajedno sa studentima treba i dalje da održavamo i da držimo ta vrata otvorena“, kazao je.

Ali, kako je napomenuo, „treba da budemo spremni da na republičke izbore ne idemo u jednoj koloni“.

„Da bi se stvorio binarni izbor, ne smemo međusobno da se saplićemo. ‘EU 5 format’ opozicionih stranaka može da pokaže moć udruživanja i da bude neko ko je istrčao napred, da svi oni koji imaju dilemu kažu-pa ovo je uspešna priča“, rekao je.

Tako bi, kako je kazao, „poslali jasnu poruku da hoćemo da radimo zajedno, da je to jedna od tema koja nas okuplja, da budemo inkluzivni“.

„Da ne tražimo razlike, nego da insistiramo na sličnostima. Kad smo zajedno relevantni smo sagovornici i u Briselu i u većim evropskim gradovima, a ne samo beogradskim diplomatama“, dodao je.

Kazao je i da misli „da bi bili relevantni sagovornici i građanima ako bi više stvari radili zajedno“.

„Šteta je i što na ove lokalne izbore nismo izašli u tom formatu“, rekao je Ponoš.

Uz SRCE, „EU 5 format“ podrazumeva i Stranku slobode i pravde, Zeleno levi front, Pokret slobodnih građana i Narodni pokret Srbije.

Ponoš je napomenuo da „nema više vremena za zabavu“, te da, kako je kazao „moramo da se ženimo – postoje stvari koje moraju odmah da se rade“.

„Kao što zajedno radimo međunarodnu saradnju, kao što zajedno šaljemo ekipe u Brisel, Berlin ili Strazbur bilo dobro da već imamo koordinaciju i oko nekih izbornih aktivnosti – da vidimo šta će ko da pokrije i radi“, kazao je.

Prema njegovim rečima, potrebno je „dvadesetak hiljada ljudi postrojenih“ da to bude odraženo kako valja.

„Bilo bi idealno da imamo nekakav zajednički entitet i da to bude jasno – ili si za njih ili si protiv njih. Nama nije dovoljno da imamo 51 i 52 odsto (podrške), treba nam zajedno mnogo više da oni ne bi mogli toliko da ukradu i da narod bude spreman da to brani na ulici“, kazao je.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com