Ponoš (SRCE): Studenti i opozicija su sa iste strane fronta

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je danas da je EU 5 format političkih stranaka opozicije produktivan u komunikaciji sa Evropskom unijom i evropskim partnerima, ali da ima prostora da se ode korak dalje i da se uspostave i drugi oblici zajedničkog nastupa.

„Naše ubrzanje bilo bi motivišuće za sve ostale da kažu – hajde da se dogovaramo. Onda bi to bio i poziv svima ostalima da se priključe dobitnoj kombinaciji. Nemamo vremena za čekanje, bez obzira kad će izbori biti. Dobra vest je što se u javnosti već detektuje porast pro-EU raspoloženja. Bio bih srećan da to sutra bude EU 20, ali do toga tek treba da dođemo. Desiće se pre ili kasnije komunikacija i sa studentskim pokretom. Još uvek čekamo sagovornika i čekaćemo ga, jer je sagovornik vredan pažnje, ali mora mnogo toga da se radi u međuvremenu“, rekao je Ponoš za televiziju Nova S, navodi SRCE u saopštenju.

Dodao je da su opozicija i studenti „sa iste strane fronta“, te da veruje da će imati operativnu komunikaciju pred izbore, a političku posle.

„Teško da će moći da se očisti sve ovo protiv čega se danas borimo ako to ne uradimo zajedno“, naveo je Ponoš, dodajući da bi bilo bolje da su pro-EU stranke na predstojeće lokalne izbore u svim mestima izašle kao blok.

Ponoš je naglasio da je dobro što Savet Evrope šalje posmatračku misiju 29. marta, ali da se izbori neće krasti samo na taj dan.

„Imamo funkcionersku kampanju. Ovi izbori su dobrim delom već pokradeni. Skup u Areni je bio ogoljena funkcionerska kampanja, kao i putovanje šefa države po mestima gde će biti izbori. Visoki funkcioneri policije su došli na taj skup skoro kao počasni gosti. Repac i Kričak su ljudi koji zaslužuju da dobiju neko odlikovanje SNS, neke sendviče sa ukrštenim mačevima. A dovođenjem ljudi koji su brendirani kao veterani JSO režim je povampirio aveti prošlosti“, rekao je Ponoš.

Istakao je i da danas, na godišnjicu NATO bombardovanja, svedočimo kontinuitetu današnje sa tadašnjom vlašću.

„Znao je Milošević da ulazi u rat koji ne može da dobije, ali je računao da je bolje da Kosovo izgubi u kratkom ratu pa da proglasi pobedu, nego da na izborima izgubi vlast, jer je pregovarao realistično rešenje problema. Ovo što Vučić danas radi je završetak toga, pa kad on proglašava pobedu 5:0 u praksi znači da su Srbi na Kosovu sad stranci. Ova vlast optužuje sve nas koji smo pro EU da smo pro NATO. A Vučić šalje poruke na sastancima, koji nisu otvoreni za javnost, da je on spreman da uvede Srbiju u NATO, ali samo da se reši Rusije. Eto, to tako izgleda. Vučić je Milan Nedić našeg doba“, zaključio je Ponoš.

(Beta)

