Ponoš (SRCE): Vlast priprema zakonski osnov da vlada do kraja decenije i ne odgovara ni za šta

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš je upozorio da vlast priprema zakonski osnov da vlada do kraja decenije i ne odgovara ni za šta, saopštila je večeras ta opoziciona stranka.

Ponoš je za televiziju Nova ocenio i da će sledeći izbori biti oni posle kojih će „ili doći do velike promene ili do ubrzanja propasti zemlje“, piše u saopštenju.

„Do nas je da li ćemo imati veliki uzlet ili otići u provaliju“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, vlast je pred sebe postavila dva racionalna zadatka a prvi je da obezbedi ostanak na vlasti do kraja decenije.

Drugi je, kako je kazao, „da, ako uspe u tome, neometano vlada ne vodeći računa ni o kakvim zakonskim ograničenjima ili EU normama“.

„Prvo moraju da pokradu izbore, prethodno obezbedivši zakonske preduslove. Oni su već nekoliko faza prošli, a Zakon o jedinstvenom biračkom spisku je velika prevara, jer ne daje nikakva izvršna ovlašćenja komisiji“, kazao je.

Optužio je vlast da su „hteli da smuljaju i REM“, ali, kako je ukazao, „to im je propalo zahvaljujući časti onih četvoro ljudi koji su podneli ostavke“.

„To im nije bilo dovoljno, pa moraju da menjaju izborne zakone, koji bi trebalo da omoguće da se izvrši izborna krađa veka“, istakao je Ponoš.

Kako je kazao, „da bi krađa bila moguća postavljaju zakonski osnov“.

„Ti zakoni bi trebalo da omoguće da isti čovek može da podrži više lista, pa ne moraju da falsifikuju potpise kao do sada“, kazao je.

Naveo je i da je „druga mahinacija sa manjinskim listama“, koje, kako je ukazao, “ moraju da ostvare mnogo manji rezultat“.

„To se desilo Nišu sa Ruskom strankom, koja nema veze sa Rusijom. Sad su napravili metodologiju sa kojom će moći da fabrikuju takve liste“, rekao je.

Prema njegovim rečima, to je zakonski osnov koji treba da im omogući da kako god da vladaju ni za šta ne odgovaraju.

„Ako im zakoni ne valjaju, jer bi mogli da ih odvedu u zatvor, promene zakone. Ako im ne valjaju ovakva tužilaštva, reorganizovaće ih i promeniti tužioce“, kazao je.

Prema njegovim rečima, ako policajci ne rade po volji vlasti, oni će promeniti i policajce.

„Tako se postavlja platforma za vladanje do kraja ove decenije, a mi gubimo vreme na periferne priče ko će s kim“, kazao je predsednik SRCA.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com