Ponoš (SRCE): Vučić žrtvuje Selakovića, neka se pripremi Dačić

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio da žrtvuje ministra kulture Nikolu Selakovića, navodeći da je on izabran da izvršava naređenja i preuzme odgovornost.

Ponoš je za televiziju KTV kazao da Selaković nije jedini koji će morati da završi na sudu ili zatvoru, te da je pitanje da li će vlast da raspusti tužilaštvo, ili će tužilaštvo početi da ih hapsi.

„Selaković je nebitan, izabran je da uradi sve što mu se kaže i da pogine na toj utešnoj funkciji. Takav je bio i kao šef kabineta i kao ministar bilo čega. Sada je Vučić odlučio da Selaković pokaže neku hrabrost i rekao mu ako budeš hrabar, ja ću da te zaštitim, a ovaj je došao ispred Tužilaštva sa Informerom. Vučić je, u stvari, odlučio da ga žrtvuje“, rekao je Ponoš.

Dodao je i da bi eventualni zahtevi za hapšenjem otvorili pitanje da li bi policija postupila po takvim nalozima.

„Neka traže hapšenja, pa da vidimo da li će policija da izvrši. Onda će doći ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na red, pa će objašnjavati da njega niko ništa nije pitao. Tu ciglu je prodao već jednom, za prethodnu vlast“, naveo je Ponoš.

(Beta)

