Ponoš: Vučić koji beži od izbora pametniji je od onih koji ih brzopleto traže

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je danas da je predsednik države Aleksandar Vučić napravio pažljiviju računicu bežeći od izbora „nego oni koji na ovoj našoj strani traže da se ti izbori održe već juče i bez obzira pod kakvim uslovima“.

„Vučić zna da svi oni glasači koji su digli ruke od njega više neće da mu se vrate. U najboljem slučaju mogu da budu apstinenti“, rekao je Ponoš za Danas, povodom izjave predsednika Srpske napredne stranke (SNS) Miloša Vučevića da je ta stranka „uvek spremna za izbore“.

Ponoš je naveo da Vučić „zna i da su za njega izgubljene sve nove generacije koje stiču pravo glasa“.

„Za koga god budu glasali, to svakako neće biti to nešto Vučićevo, kako god se zvalo – SNS ili pokret za Vučića i familiju. On zna da više ne može da pobedi i da ukrade dodatno da bi pobeda bila severnokorejska“, istakao je Ponoš.

Ponoš je dodao da je „važno da se ova naša strana dobro organizuje i da ne poveruje u guslarsko poimanje politike ‘da boj ne bije svijetlo oružje već da boj bije srce u junaka'“.

„U realnosti to funkcioniše samo onda kad imaš svijetlo oružje, pa ga srce junačko i pamet upotrebe kako valja. Ovi što nagovaraju druge da idu samo srcem dokazuju onu narodnu o bezbolnom mlaćenju gloginja“, naveo je Ponoš.

Naglasio je da je prelaznu vladu, kao tranzicioni mehanizam, predlagao još pre dve godine, kada ju je Vučić „sa indignacijom odbio“.

„Bez obzira što se situacija ubrzano komplikovala, poručio sam mu da će doći vreme kad će mu to izgledati kao spasonosno rešenje, ali da će teško naći sagovornika na tu temu. Tu smo negde. On je toliko kompromitovan i radioaktivan da je sedenje s njim postalo etički neprihvatljivo“, dodao je Ponoš.

(Beta)

