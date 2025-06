Ponoš: Vučić se ne plaši incidenata na Vidovdan, on kreira narativ ko će biti kriv

Predsednik političke stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je danas da predsednik Aleksandar Vučić nema strah od eventualnog incidenta na najavljenom studentskom Vidovdanskom protestu, zato što je „on taj koji kreira narativ ko će biti kriv“.

Ponoš u pisanoj izjavi tvrdi da se Vučić i tokom prethodnog velikog protesta, koji je održan 15. marta, spremao za „oružani obračun“ sa demonstrantima, navodeći da je u takozvanom „ćacilendu“, protestnom šatorskom naselju u Pionirskom parku, bilo ljudi sa automatskim naoružanjem.

„Doveo je ljude kojima je suđeno za ubistvo. Nije ih doveo da ćaskaju i da mu budu na okupu da ne urade nešto neplanirano, nego da ih angažuje da rasteraju narod sa ulice. On zna da za to na šta je on spreman, regularna policija nije. Nisu svi u policiji spremni da pucaju na svoj narod. Za sad su, izgleda, spremni da okrenu glavu kad neko u Pionirskom parku dobija batine. Zna on da ne može da računa da će oni da mu odrade prljave poslove“, rekao je Ponoš gostujući na KTV-u.

Ponoš je dodao da Vučić nije odustao od svog kontramitinga, koji je već najavio, zato što se plaši incidenata.

„Uplašio se da će biti očigledno koliko je u stanju da dovede manje ljudi nego što studenti mogu da okupe. To je njegov razlog“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com