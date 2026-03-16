Ponoš: Vučiću, priznaj da je stanje popune Vojske Srbije očajno

Narodni poslanik i predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš pozvao je danas, kako je naveo, „samozvanog vrhovnog komandanta“ Aleksandra Vučića da prizna da je stanje popune Vojske Srbije očajno.

Ponoš je na društvenoj mreži „X“ saopštio da je stanje popune Vojske Srbije toliko očajno da ga predsednik Srbije drži u tajnosti čak i za skupštinski odbor za odbranu.

„Zoran Milanović (predsenik Hrvatske) objašnjava da je neutemeljena Vučićeva priča da će Hrvatska da napadne Srbiju. Kaže iskreno da Hrvatska ne bi ni imala s čim da napadne jer Hrvatska vojska formacijski ima 17.000 propadnika, ali je popunjena samo sa 14.000“, objavio je Ponoš, ističući da predsedniku Hrvatske „nije mu pala kapa s glava zato što je rekao istinu“.

„E sad Vučiću, kad si već olako potegao ovakvu temu samo da bi zabašurio svoju najnoviju kosovsku izdaju i prodaju, a usput ne vodeći računa o brigama Srba koji žive u Hrvatskoj, red bi bio da kažeš kakvo je stanje popune naše vojske. Samozvani vrhovni komandante, priznaj da je stanje popune Vojske Srbije toliko očajno da ga držiš u tajnosti čak i za skupštinski odbor za odbranu. U svemu tako. Sve što ti je u lošem stanju ili gde se nešto krade ti proglasiš tajnom“, naveo je Ponoš.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com