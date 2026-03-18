Ponoš: Vučiću su važniji izbori u Kuli nego Kosovo

Narodni poslanik i predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je danas da su predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću važniji lokalni izbori u Kuli, nego Kosovo, i da Kosovo više nije problem na kojem je Srbija "zaglavljena" na putu ka Evropskoj uniji (EU).

Ponoš je na društvenoj mreži „X“ naveo da je Vučić odlučio da „čvrsto drži kočnicu“ na poglavljima 23. i 24. i da najpre reši poglavlje 35.

„Kosovo više nije problem na kojem smo zaglavljeni na putu ka EU. To nam je rešeno! Taj uspeh je samo zamagljen ovim farsičnim regionalnim čarkama pa promiče nezapaženo. Vučić je odlučio da čvrsto drži kočnicu na poglavljima 23. i 24. i da najpre reši poglavlje 35. Neće da se bakće s onim što svi imaju, fokusirao se na poglavlje koje samo mi imamo“, objavio je Ponoš.

Prema njegovim rešima, ministar spoljnih poslova Marko Đurić „posvećeno“ uverava svoje sagovornike da Srbija čvrsto stoji iza svih obaveza koje je preuzela prihvatanjem briselskih i Ohridskog sporazuma.

„Nema više onog femkanja da se nisu najbolje razumeli i da Vučić ništa nije potpisao. Sve je više pobeda. Antologijska pobeda je bilo naređenje/izvršenje da se Srbi povuku iz institucija. Ne manje slavna pobeda kad je Radoičić (Milan) glumio Čegevaru u Banjskoj. Najnovija je ova sa Srbima kao strancima na Kosovu. Na korak do pobede je i tzv. integracija srpskog školstva i zdravstva“, istakao je.

Ponoš navodi da preostaje još da se proslavi osnivanje Zajednice srpskih opština (ZSO), ali po modelu Friedrich Ebert fondacije.

„Samo da se prethodno reši redosled koraka. Kurti (Aljbin) traži da Kosovo najpre uđe u Savet Evrope i da Beograd jasno pokaže da se neće protiviti ulasku Kosova u međunarodne organizacije, pa tek onda da dozvoli formiranje ZSO. Beograd traži obrnut redosled, ali oko suštine nema neslaganja. Posle još samo Vučić i Kurti da se dogovore da li će javno da se izljube po dva ili tri puta, pa da pišu pismo Briselu i kažu da bi zajedno uveli Srbiju i Kosovo u Šengen i u jedinstveno tržište, ali bez članstva u EU. I ko posle svega može da kaže da Vučiću Kosovo nije najvažnije. Skoro ko izbori u Kuli. Toliko mu je važno da ga je najpre rešio“, zaključio je Ponoš.

(Beta)

