Ponovo izmene plana za proširenje Beograda na vodi

Prostornom planu područja posebne namene (PPPPN) uređenja dela priobalja grada Beograda (područje priobalja Save za projekat Beograd na vodi) predstoje izmene, jer je Vlada Srbije usvojila odluku o izradi izmena i dopuna ovog plana, piše portal eKapija.

Okvirna granica izmena i dopuna PPPPN-a obuhvata delove područja grada Beograda, odnosno delove katastarskih opština Novi Beograd, Savski venac i Čukarica, površine od oko 39,2 hektara.

Granica izmena i dopuna plana obuhvata prostor između Ulice Vladimira Popovića, mosta Gazela, reke Save i Mosta na Adi (Urbanistička celina X) i prostor između Radničke ulice, Kompleksa Stara šećerana, Hipodroma i petlje Radničke (Urbanistička celina VIII). Tačna granica plana kao i spisak katastarskih parcela u obuhvatu biće definisan nacrtom izmena i dopuna planskog dokumenta, navedeno je u odluci.

Izmene i dopune Prostornog plana biće zasnovane na planskoj, studijskoj, tehničkoj i drugoj dokumentaciji, rezultatima dosadašnjih istraživanja, važećim dokumentima u Republici Srbiji, kao i na dosadašnjem sprovođenju plana. Planiranje, korišćenje, uređenje i zaštita prostora zasniva se na principima uređenja i korišćenja prostora utvrđenim članom 3. Zakona o planiranju i izgradnji, i drugim propisima, navodi se u dokumentu.

Kako je ukazano, izmenama i dopunama Prostornog plana „izvršiće se analiza programsko-prostornih potencijala lokacija u cilju postizanja punih socijalno-ekonomskih efekata u okviru urbanističke celine VIII i X, odnosno izvršila bi se redistribucija namena povećanja udela površina planiranih za stanovanje, preispitivanje primenjene tipologije, urbanističkih parametara i saobraćajnog rešenja, kao i potreba za pratećom socijalnom infrastrukturom i komunalnom infrastrukturom.

Ukupna površina teritorije koja je predmet izmene (39,2 hektara) čini oko 12 odsto od površine obuhvata Prostornog plana.

Rok za izradu Nacrta izmena i dopuna PPPPN-a je 12 meseci od dana stupanja na snagu te odluke.

Sredstva za izradu izmena i dopuna plana obezbediće Beograd na vodi d.o.o. Beograd.

Nosilac izrade izmena i dopuna Prostornog plana je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.

(Beta)

