Ponovo potvrđena optužnica VJT u Beogradu u vezi sa padom nadstrešnice

Odlukom Višeg suda u Beogradu ponovo je potvrđena optužnica Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podignuta protiv menadžera Infrastrukture Železnice Srbije i dvoje članova Komisije za tehnički pregled Železničke stanice u Novom Sadu, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Sud je, prema saznanjima RTS, juče u postupku ponovnog odlučivanja po nalogu Apelacionog suda, doneo prvostepeno rešenje kojim je potvrdio ovu optužnicu.

Optužnica tereti menadžera za razvoj investicija AD „Infrastruktura Železnica Srbije“ S.K, predsednika Komisije za tehnički pregled M.S. i člana te Komisije B.K da su počinili nekoliko krivičnih dela sa koruptivnim elementom.

Dodaje se da je njihovo postupanje prouzrokovalo pad nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine, usled čega je stradalo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena.

„Optužnica protiv njih je podignuta jer se sumnja da su njihovi propusti doprineli i da su u uzročno-posledičnoj vezi sa pomenutom tragedijom. Oni bi, da su savesno postupali i izvršili dužnost vanrednog pregleda, kao i kontrole ispunjenosti uslova u toku samog probnog rada, mogli vizuelno da uoče znake loma i povećanog ugiba na nadstrešnici u danima koji su prethodili njenom obrušavanju“, preneo je RTS.

Optužnicom se S.K. na teret stavlja zloupotreba službenog položaja i teško delo protiv opšte sigurnosti.

M.S. i B.K. se terete za nesavestan rad u službi i teško delo protiv opšte sigurnosti.

(Beta)

