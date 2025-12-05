Ponovo produžen pritvor bivšoj gradonačelnici Niša

Viši sud u Nišu nepravnosnažnim rešenjem produžio je pritvor nekadašnjoj gradonačelnici Dragani Sotirovski za još 30 dana, potvrđeno je iz tog suda Južnim vestima.

Po tom, rešenju pritvor Sotirovskoj može najduže trajati do 3. januara 2026. godine.

Sotirovski je 21. marta pritvor prvi put produžen za 30 dana, potom 22. aprila i 20. maja na dva meseca, 16. jula je ponovo produžen pritvor, pa 15. avgusta, sredinom oktobra, pa novembra.

Tri dana pre isteka istražnog pritvora, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva podiglo je optužnicu.

Sotirovski je uhapšena 21. februara zbog sumnje da je iskorišćavanjem svog službenog položaja, od marta 2022. do jula 2024. godine, mimo zakona, odluka i pravilnika, angažovala firme „Sim puk gradnja“ i „Vodomonteri“ za izvođenje različitih građevinskih radova na teritoriji Grada Niša.

Uhapšeni su tada i Zoran Stanojević, vlasnik „Sim puk gradnje“, koji osuđen na godinu kućnog zatvora i obavezu da gradu Nišu vrati 10,7 miliona dinara, kao i Damir i Dejan Nikolić, vlasnici firme „Vodomonteri“, koji su nakon priznanja krivice bili u kućnom pritvoru, a sada su u kućnom zatvoru.

Sporazum je prihvaćen i sa posrednikom S.M, zbog posredovanja između Dragane Sotirovske i firme Vodomonteri.

Posrednik je osuđen na deset meseci kućnog zatvora uz primenu mere elektronskog nadzora, a obavezan je da gradskom budžetu vrati 28 miliona dinara.

(Beta)

