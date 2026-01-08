Popov: Paljenje vrata Katedrale u Novom Sadu deo politike podela, posledica izjava političara

Direktor centra za regionalizam, Aleksandar Popov, ocenio je da je jutrošnje podmetanje požara na bočnom ulazu u katoličku Crkvu Imena Marijinog – Katedralu u Novom Sadu, sramotan čin za taj grad koji važi za grad tolerancije, a i za Vojvodinu.

On je za Insajder ocenio da je to „deo politike podela koja se vodi već duže vreme, posebno od kako su počeli protesti. Ja mislim da je ovo rezultat zapravo izjava političara, pre svih i samog predsednika države, koji stalno gledaju da nas dele“, kazao je Popov.

Popov je podsetio na „Deklaraciju o separatizmu u Vojvodini“, izglasanom na mitingu prošlog proleća u Sremskoj Mitrovici, kojom su „Vojvođani optuženi da hoće da se odvoje od matice Srbije“ što je „bio pokušaj da se unese razdor između građana Vojvodine i ostatka Srbije“.

„Isto tako, priča oko separatizma u Sandžaku, pa onda napadi na Slovake letos u dva navrata.., sve je to deo jedne te iste priče“ koja „podstiče one kojima nije na srcu ni mir, ni složan život u Vojvodini na kakav smo navikli, nego ide u prilog vlastima koje najbolje tako mogu da vladaju – na podelama“.

„Jer ako smo mi zajedno usmereni jednom cilju, onda to njima ne odgovara“, a „kad krenu protesti, ako nema tih podela, njihov režim se nalazi u opasnosti“, smatra Popov.

Kazao je da će istraga pokazati šta je uzrok požara u Novom Sadu i da to ne mora obavezno da ima političku ili neku drugu pozadinu, ali da on smatra da je „mala verovatnoća da se to desilo slučajno“.

To može da bude, kako je rekao, „čin jednog pojedinca koji je ne samo neodgovoran, nego koji mrzi pripadnike druge vere ili nacionalnosti“.

„Ali, nevolja je tome što se to dešava u kontekstu opšte podele u društvu, gde te podele podstiču oni koji to ne bi smeli da rade – predstavnici vlasti i šef države i onda to i rezultira takvim činovima“, smatra on.

„To je posebno opasno u višenacionalnoj Vojvodini gde smo navikli da živimo jedni s drugima – ne jedni pored drugih, nego jedni s drugima – i da budemo potpuno otvoreni prema pripadnicima drugih vera i nacija“, naglasio je Popov.

Paljenje vrata najpoznatije katoličke crkve u Novom Sadu osudili su predstavnici i opozicije i vlasti.

(Beta)

