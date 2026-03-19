Porast cene nafte i prirodnog gasa posle iranskih napada na energetska postrojenja u Zalivu

Cene nafte i prirodnog gasa skočile su danas nakon što je Iran izveo napad na postrojenje za prirodni gas u Kataru, koje može da obezbedi petinu svetskih zaliha gasa, kao i dve rafinerije nafte u Kuvajtu.

Cena prirodnog gasa na holandskom TTF čvorištu, referentnom za trgovinu gasom u Evropi, danas je porasla za 24 odsto.

Cena sirove nafte Brent porasla je na blizu 114 dolara po barelu, u odnosu na manje od 73 dolara po barelu uoči rata.

Napadi su dodatno pojačali strahove da bi energetska kriza izazvana zatvaranjem Ormuskog moreuza za tankere mogla biti duža nego što se strahovalo, sa dugoročnom štetom po proizvodnju nafte i gasa.

(Beta)

