Porast nasilja u Meksiku zbog ubistva šefa velikog narko-kartela

U nekoliko delova Meksika danas su zatvorene škole, a vlasti su upozorile građane da ne izlaze na ulice zbog velikog porasta nasilja pošto je meksička vojska juče ubila vođu jednog od najvećih kartela.

Nemesio Ruben Oseguera Servantes – „El Menčo“ bio je šef kartela „Halisko New Generation“ (CJNG) koji švercuje fentanil, metamfetamin i kokain iz Meksika u SAD. Tokom operacije protiv njega vojnici su bili pod vatrom i ubili su četiri osobe, a ranili tri osobe koje su kasnije preminule.

El Menčo je ubijen u oružanom obračunom s vojskom koja je pokušala da ga privede, na šta je njegov kartel odgovorio blokadom puteva i paljenjem automobila širom Meksika.

Predsednica Meksika Klaudia Šeinbaum je pozvala građane da ostanu mirni i saopštila da su vlasti uklonile većinu od ukupno 250 blokada puteva koje je postavio kartel „Halisko“.

Vašington je saopštio da su SAD dostavile Meksiku obaveštajne podatke koji su pomogli u operaciji protiv El Menča.

Meksiko se nada da će smrt jednog najvećih svetskih trgovaca fentanilom ublažiti pritisak SAD da učini više u borbi protiv kartela.

Gvadalahara, glavni grad države Halisko i drugi po veličini grad u Meksiku, bio je skoro potpuno zatvoren u nedelju jer su uplašeni stanovnici ostali kod kuće.

Međunarodni aerodrom u tom gradu radi sa smanjenim brojem osoblja zbog nasilja.

Vlasti u Halisku, Mičoakanu i Gvanahuatu izvestile su da je u nedelju poginulo najmanje 14 ljudi, uključujući sedam pripadnika Nacionalne garde.

Dejvid Mora, meksički analitičar za Međunarodnu kriznu grupu, rekao je da su ubistvo trgovca drogom i izliv nasilja prekretnica u nastojanju predsednice Šejnbaum da se obračuna s kartelima i ublaži pritisak SAD.

Američki predsednik Donald Tramp zahtevao je od Meksika da učini više u borbi protiv šverca često smrtonosne droge fentanil, preteći da će uvesti dodatne carine ili preduzeti jednostrane vojne akcije ako Meksiko ne pokaže rezultate.

Ambasador SAD Ron Džonson je u saopštenju u nedelju potvrdio uspeh meksičkih oružanih snaga i dodao da je „pod vođstvom predsednika Trampa i predsednice Šejnbauma bilateralna saradnja dostigla neviđene nivoe“.

Ali moguće je i veće nasilje jer rivalske kriminalne grupe koriste udarac nanet CJNG-u, rekao je Mora.

„Ovo bi mogao biti trenutak kada te druge grupe vide da je kartel oslabljen i žele da iskoriste priliku da prošire kontrolu i nadvladaju kartel Halisko“, rekao je on.

„Otkako je predsednik Šejnbaum na vlasti, vojska se mnogo više bori protiv kriminalnih grupa“, rekao je Mora i ocenio da je to „signal SAD da, ako nastavimo da sarađujemo i delimo obaveštajne podatke, a Meksiko to može, ne trebaju nam američke trupe na meksičkom tlu“.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit je objavila da je “ ‘El Menčo’ bio glavna meta meksičke i vlade Sjedinjenih Država kao jedan od glavnih trgovaca fentanilom“ i pohvalila meksičku vojsku koja ga je ubila.

Američki Stejt department je svojevremno ponudio nagradu do 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja „El Menča“.

Kartel „Halisko nove generacije“ jedna je od najmoćnijih i najbrže rastućih kriminalnih organizacija u Meksiku i deluje od 2009. godine, a u februaru 2025. godine, Trampova administracija ga je stavila na spisak stranih terorističkih organizacija.

Kartel „Halisko“ je jedan od najagresivnijih kartela u napadima na vojsku – uključujući i na helikoptere – i pionir je u lansiranju eksploziva iz dronova i postavljanju mina. Godine 2020, izvršili su spektakularan pokušaj atentata granatama i pešadijskim naoružanjem u srcu Meksiko Sitija na tadašnjeg šefa policijskih snaga, sadaa federalnog sekretara za bezbednost Omara Garsiju Arfuša.

(Beta)

