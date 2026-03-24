Porfirije: NATO bombardovanje pretvorilo je našu otadžbinu u užasno stratište

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije kazao je večeras da je tokom NATO bombardovanja Savezne republike Jugoslavije koje je 1999. godine počelo na današnji dan, 24. marta, zemlja "pretvorena u stratište i ruševine".

Tokom 78 dana bombardovanja „čitava naša zemlja, kao i svi njeni stanovnici, jednostranom odlukom moćnika našli su se u ratnom plamenu koji je gutao sve pred sobom“, kazao je on u Vranju, na državnoj ceremoniji Dana sećanja na žrtve NATO agresije.

Dodao je da je NATO pod parolom mira i promocije života „sejao smrt i strah ostavljajući iza sebe patnju i pustoš“.

„Ovih dana smo svedoci da se nemilosrdno uzima mir sa zemlje, da sile zla i mraka seju smrt i potpaljuju ratna žarišta u svetu, činjenica je i danas, ljudski životi kao da nepovratno gube vrednost“, rekao je Porfirije.

Ukazao je da ljudi osećaju strah zbog svakodnevnih pretnji upotrebe atomskog naoružanja, i apelovao na donosioce odluka da „prekrate svako neprijateljstvo“ i da obustave ratna razaranja.

„Naša je namera da uputimo upozorenje samima sebi, a onda i jedni drugima, kao i celom svetu, da čovečanstvo nikada do sada nije bilo na većem ispitu svoje zrelosti i odgovornosti, da mir nikada nije bio više ugrožen a nemir i strah nikada zastupljeniji“, poručio je Porfirije.

(Beta)

