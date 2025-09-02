Portal: Željki Cvijanović će u SAD reći da Dodik mora da se povuče s političke scene

Srpskoj članici Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Željki Cvijanović američki zvaničnici će ove nedelje saopštiti da Milorad Dodik, kome je oduzet mandat predsednika Republike Srpske, mora da se povuče s političke scene, objavio je danas sarajevski portal Raport.

Cvijanović će biti jasno rečeno da Dodik mora da prestane sa napadima na ustavni poredak BiH i da prihvati odluku o održavanju vanrednih izbora za predsednika Republike Srpske, raspisanih za 23. novembar, tvrde izvori Raporta.

Taj portal navodi i da je Cvijanović pred put u Vašington imenovala za svoju savetnicu Anu Trišić-Babić, doskorašnju Dodikovu savetnicu, i to po njegovom naređenju.

Činjenica da je Dodik želeo da Trišić-Babić bude deo delegacije koju će srpska članica Predsedništva BiH predvoditi u Vašingtonu, dokaz je dubokog nepoverenja koje on ima prema Cvijanović, uprkos njihovim javnim pokušajima da ospore takvu percepciju, navodi Raport.

Cvijanović, koja je dobila američku vizu iako je pod sankcijama SAD, trebalo je da odleti za Vašington 1. septembra, ali je putovanje pomereno za danas. Izvori Raporta tvrde da je to učinjeno kako bi bilo vremena za sve radnje u vezi sa imenovanjem Trišić-Babić, kako bi mogla da putuje u SAD sa Cvijanović.

Dodik, prema Raportu, isključivo veruje Trišić-Babić kada je u pitanju njegova politička sudbina, i sve poruke koje će ona preneti zvaničnicima u Vašingtonu biće u funkciji njegovog političkog opstanka.

Međutim, izvori Raporta tvrde da će Željki Cvijanović u Vašingtonu biti saopšteno da Dodik mora da se povuče s političke scene u BiH i da poštuje pravosnažnu presudu Suda BiH, koji ga je osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja funkcije, zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita.

Portal BN je danas objavio da je Dodik u proteklih 12 meseci imao više tajnih sastanaka sa Šmitom, čiji legitimitet javno ne priznaje. Na tim sastancima je bilo reči upravo o Dodikovoj političkoj sudbini, navodi BN.

Izvori tog portala tvrde da je stav i Brisela i Vašingtona da Dodik treba mirno da se povuče sa političke scene, a da bi zauzvrat bio zaštićen od novih sudskih procesa.

„Može biti u Bakincima, Beogradu ili Budimpešti, ali ne može više ništa da bude u politici. Povuci se i bićeš miran“, sugerisao je Šmit Dodiku i upoznao ga da iza tog stava stoje i Vašington i Brisel, navodi izvor portala BN.

(Beta)

