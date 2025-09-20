Portparol SNSD-a: Dodik je predsednik RS, svakodnevno obavlja svoje dužnosti

Portparol vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Radovan Kovačević izjavio je danas da Milorad Dodik „najnormalnije i svakodnevno obavlja svoje dužnosti predsednika Republike Srpske (RS) u skladu sa Ustavom RS“.

„To svi građani Republike Srpske i šire mogu primetiti. To su mogli primetiti prilikom Dodikovih poseta Budimpešti i Moskvi, ali i danas kada prisustuje vojnoj paradi u Srbiji. Na svim tim mestima on je u svojstvu i u funkciji predsednika RS i nekoga ko izražava državno jedinstvo RS“, rekao je Kovačević, prenela je Radio-televizija RS (RTRS).

On je naveo da je Dodik, pored njega, za potpisivanje ukaza o proglašenju zakona ovlastio i potpredsednika RS iz reda hrvatskog naroda Davora Pranjića (HDZ BiH), ali, kako je kazao, uz saglasnost predsednika Republike – Dodika.

„Dakle, nije se predsednik odrekao nijednog svog predsedničkog ovlaštenja i najnormalnije svakodnevno, na svakom mestu, obavlja funkciju predsednika Republike“, kazao je Kovačević.

Po njegovim rečima, jasno je da „postoje namere neprijateljskog suda i tužilaštva da nastave sa progonom RS, srpskog naroda, svih građana i funkcionera RS, uključujući i predsednika RS“.

Kovačević je ocemnio da su opozicioni predstavnici „izneli kojekakve bedastoće i tričarije“ o tome kako je Dodik, prenosom ovlašćenja na Pranjića za potpisivanje ukaza priznao osuđujuće presudu Suda BiH i odluku Centralne izborne komisije BiH (CIK) da mu, po osnovu te presude, oduzme predsednički mandat.

„Oni se raduju tome da Republike Srpske bude manje i da o tome ko je njen predsednik ne odlučuje srpski narod i građani RS, već da o tome odlučuju (visoki predstavnik u BiH) Kristijan Šmit i oni koji imaju jednak legitimitet kao i on, poput (potpredsednik PDP Igor) Crnatka, (predsednik Liste za pravdu i red Nebojša) Vukanovića i ostalih koji nemaju podršku srpskog naroda i građana RS“, naveo je Kovačević.

On je zaključio da „Milorad Dodik ostaje predsednik RS, da je to bio i juče, to je i danas, to će biti i sutra“ i da će to biti „do onog trenutka do kada građani Republike Srpske ne odluče drugačije“.

(Beta)

