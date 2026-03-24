Poslanice Rakić i Nestorović: Izdvojene smo kao primer da bi se zastrašili građani

Opozicione narodne poslanice Dragana Rakić i Danijela Nestorović, kojima se zajedno sa poslanicom Jelenom Milošević sudi za napad na službeno lice na protestu 20. novembra 2024. godine u Novom Sadu, ocenile su danas da su one izdvojene kao primer kako bi se građani zastrašili.

Potpredsednica pokreta Ekološki ustanak Danijela Nestorović rekla je za Radio-televiziju Vojvodine da postupak vidi kao odluku ministra unutrašnjih poslova da pokaže da se policajci ne mogu napadati ili ometati u vršenju službene dužnosti, dok isti ti policajci „sprovode nasilje, hapse i batinaju aktiviste i narodne poslanice“.

„Tog dana ispred suda smo dobijale i šutiranje po nogama, i udaranje štitom u glavu, pogrdne reči, ali naravno, o tome se ne priča“, navela je Nestorović, komentarišući incidente tokom blokade zgrade novosadskog suda i tužilaštva, tokom kog su okupljeni tražili pokretanje postupka protiv odgovornih za pad nadstrešnice Železničke stanice.

Suština postupka, prema njenim rečima, bila je da zastrašiti građane kako ne bi više blokirali sudove, tužilaštva ili bilo koje druge institucije.

„Da se pokaže da nema nedodirljivih i da postoji mogućnost da se i protiv narodnih poslanica vodi postupak“, ocenila je Nestorović.

Navela je da su se svi prisutni poslanici predstavili policiji, ali da im nije bilo dozvoljeno da uđu u sud, bez ikakvog objašnjenja, dodajući da nisu videli ni pismeni nalog kojim je bilo zabranjeno da uđu u tu zgradu.

„Ja sam tog dana bila u ulozi narodnog poslanika i advokata, jer sam ja tada bila branilac aktiviste Ivana Bjelića koji je bio u pritvoru. Htela sam da uđem u zgradu da tražim dozvolu za posetu, predstavila se, i ni to mi nisu dozvolili“, dodala je Nestorović.

Potpredsednica Demokratske stranke (DS) Dragana Rakić navela je da policija poslanicama nije dozvolila da uđu u sud, ali da pojedinim drugim građanima jeste, što je ocenila kao postojanje neke vrste selekcije.

„Tu smo videli da se mi delimo na građane prvog i drugog reda. Neko može da uđe u sud, a ne ko ne može. Policija je morala da ima oznake, da se vidi ko se krije iza tih fantomki. Meni je to bio prvi slučaj da je prekoputa mene neko uniformisano lice koje je imalo fantomke“, ocenila je Rakić.

Navela je da je policija tog dana bila vrlo agresivna i brutalna, kao i da bi taj događaj trebalo posmatrati u kontekstu, jer je trajao nekoliko sati.

„Mi smo tu pružale otpor. Ovo je simbol otpora. Niko nema pravo da neselektivno primenjuje zakon i da bude nasilan prema građanima koji traže da se poštuje ustavni poredak. Mi smo tog dana branile ustavni poredak, branile pravo građana da znaju ko je kriv za smrt 16 ljudi“, kazala je Rakić.

Ponovila je stav da se sve tri narodne poslanice neće pozvati na poslanički imunitet, dodajući da nisu želele da zloupotrebljavaju tu mogućnost.

„Nama taj imunitet ne garantuje slobodu. Slobodu nam garantuje samo rušenje ovog nasilnog režima“, rekla je Rakić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com