Poslanici danas započinju raspravu o Zakonu o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

Sednica skupštine Srbije, na čijem će se dnevnom redu, između ostalog, naći izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kao i „leks specijalis“ za zgradu Generalštaba u Beogradu, oštećenu u NATO bombardovanju 1999. godine, zakazana je za danas u 10 časova.

Prva od osam tačaka dnevnog reda je predlog izmena i dopuna Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji dolazi godinu i po dana od preporuka ODIHR-a i pregovora vlasti, nevladinih organizacija i opozicije, koja je u jednom trenutku napustila taj proces i najavila da neće podržati predložene izmene.

Zakon je skupštini podneo poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, koji je u petak započeo štrajk glađu ispred zgrade parlamenta, te nije jasno da li će prisustvovati sednici i obrazlagati predložene izmene i dopune tog zakona.

Druga tačka dnevnog reda biće predlog Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, odnosno „leks specijalisa“ za zgradu Generalštaba arhitekte Nikole Dobrića.

Stručnjaci i opozicija upozoravaju da se time priprema rušenje nekadašnjeg Generalštaba, zaštićenog kulturnog dobra, kako bi na tom mestu bio izgrađen hotelski kompleks Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, kao i da se sam Generalštab u Zakonu tretira kao ruševina – bez spomeničkih svojstava.

Predlagači zakona – grupa od 110 narodnih poslanika, sa druge strane tvrdi da predloženi „leks specijalis“ predviđa podizanje spomen obeležja „koje bi obezbedilo očuvanje kulturnog nasleđa“.

„Imajući u vidu odredbe Ustava Srbije, pravno je moguće donošenje ovog posebnog zakona, kojim bi realizacija projekta bila uređena na delimično drugačiji način od opštih propisa, a bez narušavanja osnovnih principa propisanih drugim zakonima i zakonitosti“, navodi se u obrazloženju predloženog zakona.

Tužilaštvo za organizovani kriminal trenutno vodi istragu o zloupotrebama službenog položaja i falsifikovanoj dokumentaciji kojom je prvobitno ukinuta zaštita nad zgradama Generalštaba, a među osumnjičenima su čelnici republičkog i gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i v.d. sekretarka u ministarstvu kulture.

Na dnevnom redu parlamenta biće i izmene Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, kao i predlozi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima i Zakona o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda.

Poslanici će raspravljati i o potvrđivanju sporazuma o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša između vlada Srbije i Svete Lucije, ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i običnih pasoša između vlada Srbije i Benina, kao i sporazumu o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između vlada Srbije i Ekvatorijalne Gvineje.

(Beta)

