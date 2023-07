Poslanici i danas o amandmanima, na početku pitanja

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas sednicu na kojoj će razmatrati amandmane na set zakona iz oblasti izgradnje i energetike.

Na početku sednice poslanici su od nadležnih tražili obaveštenja i objašnjenja.

Đorđe Pavićević iz Zeleno levog kluba šitao je da li se vode postupci protiv nekadašnjih gradskih sekretara koji su uhvaćeni u prestupima, i kao primer naveo bivšeg gradskog sekretara za komunalne i stambene poslove grada Beograda Nikolu Kovačevića kod koga je prošle godine na aerodromu pronađena slika „Stražar“ Paje Jovanovića plaćena 140.000 evra i još 115 000 evra u gotovini.

„Da li se protv njega vodi ikakav postupak i u čijem vlasništvu je danas slika Paje Jovanovića, gde se nalazi i da li će biti predata muzeju, kao što je ranije obećavao ministar Goran Vesić“, pitao je Pavićević.

Slično pitanje bilo je i o bivšoj sekretarki za urbanizam Bojani Radaković koje je uhvaćena u prestupu jer je na letovanje krenula sa 50.000 evra u kešu i nakoitom u vrednosti od 12.000 evra.

Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Žombor Ujvari pitao je da li vlada pravi državni program pomoći poljoprivrednicima čiji su usevi uništeni u nevremenu i šta planira tim povodom da uradi Ministarstvo poljoprivrede.

Poslanik sa liste „Aleksandar Vučić- zajedno možemo sve“ upozorio je da postoje trgovci koji varaju penzionere koji nesvesno kupe nešto u vrednosti od 200, ili 300 hiljada na rate i posle nemaju od čega da žive.

On je pitao MUP da li se vodi računa o tome što posle posete „nekih trgovaca“, ta penzionerska doaćinstva budu opljačkana.

Poslanik Dveri Borko Puškić pitao je ko zaista stoji iza fiirme koja je kupila nekadašnju fabriku IMT i sada će dobiti da gradi na gradskoj lokaciji, a neće platiti konverziju zemljišta.

On je pitao i kako to da je dizel u Srbiji 186, u Crnoj Gori 160, u Hrvatskoj 152, a u skoplju 134 dinara i „da li je to politika ekonomskog tigra“.

Narodna skupština juče je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, Predlogu zakona o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici.

Do kraja dana vođena je rasprava o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji koja će posle postavljanja pitanja biti nastavljena.

