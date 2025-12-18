Poslanici iz Niša: Osnivanje Fakulteta srpskih studija – tipičan upliv politike u obrazovanje

Niški opozicioni poslanici ocenili su da odluka o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu, izdvajanjem tri departmana Filozofskog fakulteta u tom gradu, nije odluka akademske zajednice, već „tipičan primer upliva politike u obrazovanje“.

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) iz Niša, Rastislav Dinić, naveo je da predlog odluke o osnivanju tog fakulteta nije potekao od niškog Univerziteta, već gradonačelnika Dragoslava Pavlovića, koji je predlog formulisao na osnovu inicijative grupe nastavnika Filozofskog fakulteta – čija imena do danas nisu poznata.

„Imena ovih nastavnika do dan danas nismo saznali, isto tako – nismo dobili ni elaborat, ili studiju izvodljivosti, koju su inicijatori bili dužni da podnesu zajedno sa ovakvom inicijativom. Navodno su je podneli kancelariji gradonačelnika, koja je prosledila Ministarstvu prosvete, ali do danas javnost nije imala prilike da je vidi“, kazao je Dinić.

Naveo je da se dva od tri departmana protive izdvajanju sa Filozofskog fakulteta, nastavno-naučno veće fakulteta, Savet fakulteta, Savet Univerziteta u Nišu, kao i studenti ta tri departmana.

Na čelo Saveta novog fakulteta, kako je dodao, Vlada Srbije je postavila Milana Lazarevića – predsednika novoosnovanog niškog odbora Pokreta za narod i državu, koji je i kum minista kulture Nikole Selakovića.

„Njegov kum je i državni sekretar u istom Ministarstvu, jedna od novih zvezda novoosnovanog fakulteta i potpredsednik niškog odbora istog Pokreta – Dejan Antić“, naveo je Dinić.

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) iz Niša, Jelena Milošević, pokazala je inicijativu gradonačelnika Niša na dopis „anonimnih profesora Filozofskog fakulteta“, navodeći da u toj inicijativi, iako je gradonačelnik naveo suprotno, nema studije izvodljivosti – „budući da takva studija ne postoji“.

„Zato se postavlja koja je uloga gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića i predsednika niškog odbora Pokreta za narod i državu Milana Lazarevića u cepanju Filozofskog fakulteta i urušavanju niškog Univerziteta“, pitala je Milošević.

Navela je da Filozofski fakultet nije jedini slučaj upliva politike u obrazovanje, već je to i Prva niška gimnazija „Stevan Sremac“, u kojoj su nastali problemi nakon imenovanja nove v.d. direktorke Radmile Stojković.

„Žena koja nije primarno iz kolektiva, koja je imala manje od 10 odsto fonda časova, dovedena je tu ne da bi gimnaziju vodila, nego da bi slušala“, dodala je poslanca SSP.

Prema njenim rečima, zbog niza spornih odluka, učenici su gubili časove, padali su tenderi za ekskurzije, pao je konkurs za izbor direktora, a 11 nastavnika ostalo je bez posla.

Milošević je navela da niški opozicioni poslanici podržavaju kolektiv te škole, roditelje, ali na prvom mestu i učenike „koji su žrtva ovog režima“, te pozvala na skup podrške u nedelju u 13 časova.

„Ovo je odmazda ministra osvete i celokupnog režima prema jednom gradu koji nije hteo da se pokori tom istom režimu“, ocenila je Milošević.

(Beta)

