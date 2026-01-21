Poslanici nastavili raspravu o Mrdićevim izmenama pravosudnih zakona

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima su i izmene i dopune pet pravosudnih zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić.

Ti predlozi su izazvali niz kritika u javnosti i opozicionih poslanika u parlamentu, koji tvrde da se njima menjaju nadležnosti sudova i tužilaštava.

To su predlog Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, izmene Zakona o Visokom savetu tužilaštva, izmene i dopune Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, kao i o sudijama.

Uz to će poslanici razmatraju listu kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Na dnevnom redu su i Zakon o državnim službenicima, sporazum o ekonomskoj saradnji sa Uzbekistanom, a s Mađarskom o kontroli granica.

Pred poslanicima će biti i odluka o utvrđivanju Krunidbenih insignija kralja Petra Prvog Karađorđevića za kulturno dobro kao i Pohvale monahinje Jefimije – Pokrova za mošti kneza Lazara, skulpture „Danubius“ i Votivnih kolica za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Na dnevnom redu je i više kadrovskih rešenja.

