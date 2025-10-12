Poslanici nekoliko opozicionih stranaka predali Skupštini predlog Zakona o biračkom spisku

Poslanici Narodnog pokreta Srbije (NPS), Novog lica Srbije, Ekološkog ustanka i Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka, predali su Skupštini Srbije svoj predlog izmena i dopuna Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, za koji navode da ispunjava preporuke ODIHR-a.

Taj predlog je druga, kako je naveo NPS u saopštenju, unapređena verzija predloga koji je nastao kao rezultat rada Radne grupe za reformu izbornog procesa u skladu sa preporukama ODIHR, koju su ti poslanici napustili početkom godine, a njegov predlagač je bio član Radne grupe Pavle Dimitrijević iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA).

Pored tog predloga postojao je i predlog poslanika Uglješe Mrdića iz Srpske napredne stranke (SNS).

Poslanice NPS i bivše članice Radne grupe Ana Jakovljević i Ana Eraković ocenile su da nijedan od ta dva predloga nije na Radnoj grupi dobio potrebnu većinu i trebalo je da oba budu upućena skupštinskom Odboru za ustavna i zakonodavna pitanja, koji je doneo odluku o osnivanju ove Radne grupe, i kome je trebalo da budu upućeni predlozi za unapređenje izbornog procesa, a opozicione stranke su sa civilnim društvom podržale predlog CRTE.

„Iz neobjašnjivih razloga do tog Odbora stigao je samo predlog Uglješe Mrdića, za čije su predstavljanje organizovane javne rasprave, i čije su brojne verzije dostavljane nekoliko puta ODIHR na razmatranje. Zbog toga je, na inicijativu NPS u julu ove godine, organizovan okrugli sto kako bi se započelo sa razgovorima svih zainteresovanih aktera koji žele suštinsko unapređenje izbornog procesa u Srbiji“, dodale su Jakovljević i Eraković.

Cilj sastanka je, kako su navele, bio postizanje što šireg društvenog konsenzusa kako bi se unapredio prvi predlog CRTE, a koji je nastao kao rezultat rada Radne grupe.

Prema njihovim rečima, nakon toga je CRTA organizovala još dva događaja tokom kojih su od predstavnika građana, civilnog društva i opozicionih stranaka prikupljeni komentari i sugestije, a na osnovu tih sugestija, kao i svih mišljenja koje je ODIHR dao u prethodnom periodu, sačinjena je druga verzija predloga Zakona, koju je CRTA objavila na svojoj internet stranici.

U skladu sa tim predlogom potrebno je formirati Komisiju za reviziju biračkog spiska, koja bi bila sastavljena od devet članova (po tri člana svake grupacije: civilnog sektora, vlasti i opozicije) i koja bi imala izvršna ovlašćenja koja bi joj omogućila da aktivno učestvuje u postupku revizije.

„Navedeni Crtin predlog Zakona je dopunjen odredbama koje se odnose na reviziju biračkih spiskova nacionalnih manjina, i prošle nedelje je zvanično podnet pisarnici Narodne skupštine, kako bi bio uveden u skupštinsku proceduru, iako se iz nepoznatih razloga još uvek ne nalazi na internet stranici Skupštine“, dodale su Jakovljević i Eraković.

Navele su da je od predsednice Skupštine Ane Brnabić zatraženo da se prekine sa kršenjem i izigravanjem procedura od strane predstavnika vladajuće većine, i da se podneti Predlog Zakona, tačnije drugi unapređeni predlog CRTE, dostavi ODIHR na mišljenje, a u skladu sa praksom koja je prethodnih deset meseci sprovođena za predlog SNS poslanika Uglješe Mrdića.

„Zatraženo je i da nakon što ODIHR dostavi mišljenje na ovaj predlog zakona, isti uđe u skupštinsku proceduru po hitnom postupku“, kazale su poslanice NPS.

Prema njihovim rečima, u svim mišljenjima koje je ODIHR do sada davao, navedeno je da revizija Jedinstvenog biračkog spiska mora da bude urađena na smislen i suštinski način koji bi započeo postupak vraćanja poverenje građana u isti.

„Smatramo da podneti Predlog Zakona predstavlja dobru početnu osnovu jer, pored toga što implementira sva dosadašnja mišljenja ODIHR, postavlja osnove da Komisija koja treba da uradi reviziju postane stručno telo, a ne telo u službi bilo koje vladajuće većine“, dodale su Jakovljević i Eraković.

(Beta)

