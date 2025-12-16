Poslanici opozicije kritikuju kandidate za sudije Ustavnog suda, Jovanov (SNS) ih brani

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su popodne raspravu o izboru sudija Ustavnog suda čiji rad je kritikovao poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović, a kadrovske predloge vlasti ocenio kao „apsolutno neprihvatljive“.

On je u raspravi optužio vlast da je Ustavni sud pretvorila u poslednji rov odbrane svog kriminalnog ponašanja i da je, kako je naveo, veoma efikasna po pitanju interesa vlasti.

Grbović je kazao da je ta sudska instanca istovremeno u „dubokoj hibernaciji i zimskom snu“ kada je u pitanju reagovanje po zahtevima građana.

Naveo je kao primere to što se Ustavni sud nije oglasio po pitanju izborne krađe 2023. i što predsednica parlamenta nije stavila na dnevni red glasanje o poverenju Vladi, a što je tražila opozicija.

Poslanik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov odbacio je navode Grbovića, te ih ocenio kao nanošenje štete Srbiji.

I poslanica Zeleno levog fronta (ZLF) Jelena Jerinić je ocenila da su kadrovska rešenja predložena od strane vlasti usmerena ka očuvanju kontinuiteta Ustavnog suda protivno interesima građama.

Jerinić je kazala da su među kandidatima za sudije i oni koji su u vezi sa vladajućom Srpkom naprednom strankom (SNS), ali i oni koji su, kako je kazala, pazili da se ne zamere SNS-u.

Poslanica ZLF je od predloženih kandidata u treću kategoriju ubrojala i „ćutologe i ćutološkinje“, odnosno one koji se nisu oglašavali ni po jednom pitanju.

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić je takođe kritikovao kadrovske predloge vlasti, te naveo da je među njima i žena koja se, kako je naveo, proslavila pohvalama na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kazao je da je pred Ustavnim sudom više od 40.000 nerešenih predmeta, koje su podneli građani, ali i opozicioni poslanici.

Jovanov je odbacio navode poslanice ZLF tvrdeći da se radi o istaknutim pravnicima, te uputio na biografije kandidata za koje je naveo da su svi istaknuti pravnici.

Ustavni sud čini 15 sudija, ali u decembru većini ističe mandat, pa su nove kandidate predložili predsednik Srbije i Narodna skupština.

Sa spiska od deset kandidata Narodne skupštine, Vučić će imenovati pet sudija Ustavnog suda, a Parlament će izabrati njih pet sa Vučićevog spiska.

(Beta)

