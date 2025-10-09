Poslanici pitali o dešavanjima u Hitnoj pomoći, krizi u energetici, sankcijama NIS-u

Poslanik Srbija centra (SRCE) Slobodan Petrović u Skupštini Srbije upitao je ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića da li je tačno da je policija u prostorijama Zavoda za urgentnu medicinu u Beogradu pronašla veću količinu kokaina.

„Ako su ti navodi tačni, kažite nam da li je priveden vozač Hitne pomoći i da li je taj događaj imao negativne posledice po pacijente“, kazao je Petrović.

Upitao je ministra zdravlja Zlatibora Lončara zašto Pravilnik o načinu organizacije Hitne pomoći nije donet ranije i zatražio od njega da kaže ko snosi odgovornost za višegodišnje kašnjenje i ko su bili članovi radne grupe koja je izradila pravilnik.

U delu sednice parlamenta u kojem su poslanici postavljali pitanja predstavnicima vlasti poslanik iz Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS) Stefan Krkobabić pohvalio je ministra Lončara zbog toga što je kovid bolnica u Batajnici pretvorena u centar za palijativno zbrinjavanje i upitao ga postoji li mogućnost za formiranje mobilnih palijativnih timova.

Poslanica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Snežana Rakić pitala je ministra zdravlja kako je moguće da u zaječarskom okrugu radi samo jedan ginekolog.

„Prenatalna zaštita je jako važna. U Srbiji radi ukupno 509 ginekologa. U Zaječaru radi jedan ginekolog iako postoji 36 naseljenih mesta u tom kraju. U Sremskim Karlovcima i Temerinu je slična situacija“, rekla je Rakić.

Po njenim rečima, država nije sprečila odlazak ginekologa iz zemlje, a loša sistematizacija rada i nepotizam su doprineli dodatnom urušavanju zdravstvenog sistema.

Aleksandar Pavić (Mi glas iz naroda – Dr Branimir Nestorović) upitao je premijera Đuru Macutu šta će uraditi da spreči raspad elektroenergetskog sistema koji je u lošem stanju i kada dođu hladni dani ugroziće i privredu i građane.

„Potrošnja struje je ogromna, uvoz je enorman. Juče se svakog sata uvozilo750 megavata po ceni od 240 evra za megavat“, rekao je Pavić i podsetio da je struja poskupela a promenjen tarifni sistem i spuštena granica za ulazak u crvenu, skuplju zonu.

Termo sektor, a njegovim rečima, radi drastično smanjenim kapacitetom, hidroelektarne rade sa trećinom potencijala, a gasne elektrane praktično ne rade jer nije ugovoreno snabdevanje gasom sa Gaspromom.

Građani Srbiije, kako je rekao, treba da znaju da se od 1. oktobra troši gas iz skladišta Banatski Dvor „što je ogroman rizik za nadolazeću zimu“.

Pavić je rekao da visokonaponski vodovi koji su instalirani na 400 kilovolti rade na preko 420 kilovolti, što je „kao da čovek trži u predinfarktnom stanju“.

Naveo je da je broj kvaraova na toplovodnoj mreži nikad veći, a veliki broj građana nema grejanje ni deveti dan od početka isporuke toplotne energije, pa je potrošnja struje ogromna.

Dušan Nikezić (Stranka slobode i pravde) uputio je pitanje Vladi Srbije zašto je dozvolila da se, posle 10 meseci od najave sankcija prema Naftnoj industriji Srbije, primena sačeka „potpuno nespremno“.

„Kako ste doveli do toga da o sankcijama prema NIS-u direktno dogovaraju Rusi i Amerikanci. Zašto za godinu dana niste uspeli da zakažete sastanak sa američkim ministrom finansija koji je Vučić (Aleksandar) najavljivao u januaru ove godine“, upitao je Nikezić.

Dodao je da je Vučić u januaru najavljivao da će od Rusa otkupiti NIS za 500-600 miliona evra, „što je uvredljiva cena za firmu u koju je uloženo više milijardi evra i koja ostvaruje profit“.

„Vučić je najavljivao da će se evropske zemlje smrzavati, a one imaju dovoljno energenata, a u Srbiji je kolaps sa svim strateškim energentima, jer od maja nema gasnog aranžmana, dobili smo sankcije prema NIS-u“, rekao je Nikezić.

Nikezić je rekao da će vladajuća koalicija sada pokušati da optuži bivšu vlast za naftno-gasni aranžman sa Rusijom i podsetio da su 17 godina za njega glasli i SNS, Socijalistička partija Srbije DSS, Radikali, PUPS.

Na optužbe poslanika pozicije da SSP nije ništa od zakona predložio Skupštini Nikezić je rekao da su predložili niz zakona ali ni jedan nije prihvaćen, a da je najvažniji da „SNS treba da se zabrani kao političko krilo organizovane kriminalne grupe.

Bogdan Radovanović (Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd) upitao je Vladu Srbije šta će uraditi da ukloni deponije „koje razaraju zdravlje građana“.

„Osim što se gušimo u kriminalu, korupciji i partokratiji, osim što je represiji prema građanima koji su prinuđeni da pravdu traže na ulici, neviđena u trećoj deceniji 21. veka, gušimo se i u smeću. Razaraju nam zdravlje divlje i nesanitarne deponije kojih je na hiljadu, a jednu ‘ćaćilend’ možemo videti u Beograda, u Pionirskom parku“, rekao je Radovanović.

On je rekao da deponija Golo brado kod Novog Pazara gori pored naselja od 100.000 stanovnika, a da je deponija „Duboko“ kod Užica uništena i da je sanacija koštala 189 miliona dinara.

Sonja Pernat (Pokret radnika Sloga- Struka) postavila je Vladi Srbije pitanje kako je moguće da se invalidima koji su zaposleni u zrenjaninskoj firmi „Stil“ nudi socijalni program, a zarade nisu isplaćene mesecima, iako je poslodavac država.

„Od ‘Stila’ je 300 metara udaljena fabrika Linglong kojima lopatom sipate novac“, rekla je Pernat i upitala zašto ministarka za rad nije došla bar jednom da vidi kakvo je stanje u toj firmi za rehabilitaciju osoba sa invaliditetom.

(Beta)

