Poslanici pitali o policiji i školama, nastavili raspravu o Ekspu

Poslanici Skupštine Srbije pitali su nadležne na početku sednice najviše o postupcima MUP-a i policijskoj brutalnosti, ali i o situaciji u školama.

Poslanica Zeleno levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević govorila je o blokadi Pete beogradske gimnazije i problemima u ostalim školama i pitala ministra prosvete, koliko je direktora od početka godine postavljeno van kolektiva i zašto se toliko grčevito drži direktora poput Danke Nešović koju kolektiv ne želi.

„Koliko je nastavnika od početka godine ostalo bez posla, a koliko časova nije održano od početka godine jer nije imao ko da ih održi“, pitala je Đorđević.

Uroš Đokić iz Narodnog pokreta Srbija pitao je u kojoj je fazi istraga o prijavi studentkinje Nikoline Sinđelić protiv Marka Krička, a ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića da li zna da postoji metodologija za istragu javnog tužioca za torturu.

Poslanik je rekao da policajac koji traži da se veže devojka, batinama baci na kolena, da joj se preti, ne zaslužuje da radi u MUP-u.

„To što se bahati kriminalci predstavljaju kao policija utiče na sve segmente društva“, rekao je Đokić i pokazivao fotografije ljudi za koje tvrdi da su kriminalci koje štiti vrh MUP-a i vrh države.

Jelena Spirić iz Stranke slobode i pravde (SSP) pitala je zašto nadležni ne kažu građanima da se kroz struju plaća bahatost i korupcija.

„Taksa za javni servis nije svojstvena drugim zemljama, već politička odluka da hranite svoju beskrupuloznu propagandu“, rekla je Spirić i navela da se preko EPS-a finansiraju brojni prijatelji vlasti i njihovi biznisi.

Poslanik Srpske napredne stranke Marko Atlagić pitao je tužilaštvo da li se vodi istraga protiv Zdravka Ponoša, koji je, kako kaže, uništio vojsku, penzionisao najbolje, a „hrabru srpsku vojsku izručivao Haškom tribunalu“.

Poslanik Ahmedin Škrijelj iz SDA Sandžaka pitao je da li vlada ima plan da se rasvetle svi zločini nad Bošnjacima, s obzirom na to da u slučaju Štrpci, nalogodavci zločina nikad nisu odgovarali.

On je naveo da posmrtni ostaci 16 od 20 žrtava otmice u Štrpcima nikad nije pronađeno, a zločinci su osuđeni na simbolične kazne.

Samo su tri osobe osuđene zbog otmice 20 civila iz voza, rekao je Škrijelj i pitao hoće li se pooštriti kazne dali će kazne biti oštrije kako bi se zadovoljila pravda.

Slavica Radovanović iz Pokreta radnika Sloga – Struka pitala je ministra unutrašnjih poslova da li policija ima naređenje da štiti određene kategorije ljudi.

„Da li oni štite samo ljude iza njih sa čekićima i štanglama, a postupaju prema građanima koji samo žele da žive u Srbiji bez Vučića“, rekla je poslanica.

Ona je podsetila na brojne slučajeve policijske torture nad građanima i pitala kada će službenici odgovarati.

Poslanici će u nastavku sednice razmatrati amandmane na Zakon o Ekspu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com