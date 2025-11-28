Poslanici Skupštine Srbije nastavili raspravu o amandmanima na Predlog zakona o budžetu

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas raspravu o amandmanima na Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Jedan od amandmana na taj zakon dostavila je poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ kojim su predviđena sredstva ako Srbija bude morala da preuzme Naftnu industriju Srbije (NIS).

Tim amandmanom predloženo je da dodatna izdvajanja iz budžeta budu u iznosu do 164 milijarde dinara (približno 1,4 milijarde evra) za nabavku „finansijske imovine“. U predlogu budžeta ta stavka je planirana u iznosu od 600 miliona dinara.

Sednica skupštine počela je u utorak i o svih 58 tačaka dnevnog reda vođena je objedinjena načelna rasprava.

Na dnevnom redu su, pored predloga budežta za narednu godinu, i izmene nekoliko finansijskih zakona i seta zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima i Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom i predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Poslanici raspravljaju i o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, kao i o potvrđivanju nekoliko kreditnih aranžmana i međunarodnih sporazuma.

(Beta)

